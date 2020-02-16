مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد.. ساؤول واثق من الإطاحة برفاق محمد صلاح

أكد ساؤول نيغويز لاعب وسط أتلتيكو مدريد أن على أنه وزملاءه سيلعبون للتنافس، ومحاولة التغلب على نادي ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا متروبوليتانو، الثلاثاء.

ونقل الموقع لأتلتيكو مدريد عن ساؤول قوله: ”علينا أن نخرج للتنافس وإعطاء صورة جيدة، أنا واثق أننا نملك الإمكانيات لتجاوز ليفربول، أثق في فريقي“.

وأضاف ”نمر بأوقات صعبة ودائما ما نحظى بدعم الجمهور، هذا الأمر يشعرنا بقيمة خاصة، دائما ما ساندونا في الأوقات الصعبة“.

وأكمل ساؤول ”سنحاول دائما كشف هويتنا في الأوقات الجيدة، نريد إظهار رغبتنا في الفوز والتنافس واللعب كفريق واحد“.

من جهته قال ماركوس يورنتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد: ”الجمهور دائما ما يساعدنا كثيرا، أمام ليفربول ستكون مباراة خاصة، متأكد من دعم الجماهير“.

وأضاف ”يجب تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، كل الفرق لديها الجودة الكافية وعندما تتساوى الجودة، تقف الكفة إلى جانب الكثافة والتركيز واللعب بشكل هجومي“.

وسبق أن تقابل ليفربول وأتلتيكو مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، موسم 2008/2009، وتعادل 1/1 في كل مباراة وصعدا معا لدور الـ16، لكن الصدارة كانت للريدز.

كما تواجه الفريقان في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2009/2010، وتأهل حينها أتلتيكو مدريد، بعد خسارته في إنجلترا 0/1، ثم فوزه على ملعبه 2/1.

وحقق ليفربول الفوز 4 مرات، وتعادل مرة وخسر مرة في 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، واحتل صدارة المجموعة الخامسة، في حين احتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات، وتعادل وخسارتين في المجموعة الرابعة.

ولن تكون مهمة أتلتيكو مدريد سهلة في إيقاف الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث سجل الثلاثي 44 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الحالي.