بعد هدفيه على أستون فيلا.. جوزيه مورينيو يقتحم لقاء تلفزيونيًا مع هيونغ مين سون (فيديو)

اقتنص توتنهام هوتسبير فوزًا غاليًا وقاتلًا أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب ”فيلا بارك“ في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود الفضل في انتصار توتنهام إلى نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي أحرز هدفين للسبيرز في المباراة، وخطف الفوز بهدف قاتل في الدقيقة 90+4.

وارتفع رصيد توتنهام إلى 40 نقطة من 26 مباراة، ليضغط على تشيلسي صاحب المركز الرابع، الذي يملك 41 نقطة، إلا أنه لعب مباراة أقل.

ويحاول توتنهام دخول المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، حتى يتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علمًا بأنه سيواجه لايبزيغ الألماني، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة.

وبعد المباراة ظهرت علامات السعادة على وجه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، خاصة بعد الفوز الذي تحقق في الوقت القاتل على أستون فيلا، الذي يصارع للهروب من الهبوط.

واقتحم مورينيو المقابلة التي أجرتها إحدى القنوات التلفزيونية مع نجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وسط حالة من المرح بين المذيع واللاعب و“سبيشيال وان“.

وقال مورينيو للمذيع:“هل تتحدثون عن الأهداف التي أحرزها سون أم الأهداف التي أهدرها؟“، ولم يتمالك سون والمذيع نفسيهما من الضحك على الهواء مباشرة، بسبب مداخلة مورينيو المفاجئة.

ورفع سون رصيده التهديفي مع توتنهام في البريمييرليغ الموسم الحالي إلى 9 أهداف ليكون ثاني هدافي السبيرز، بفارق هدفين عن قائد الفريق هاري كين، الذي يغيب عن الملاعب للإصابة.

وبحسب شبكة ”سكواكا“ للإحصاءات، فإن سون سجل الهدف رقم 51 له في الدوري الإنجليزي، وبات سادس لاعب في تاريخ توتنهام يصل لهذا الرقم، في حين ذكرت شبكة ”أوبتا“ أن سون بات أول لاعب آسيوي يصل إلى 51 هدفًا في البريميرليغ.

”You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!“

Jose steps in on Sonny’s post-match interview! ????#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LJtRmL5gES

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2020