ثنائية هيونغ مين سون تقود توتنهام لفوز درامي على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق توتنهام فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المدافع البلجيكي توبي الديرفيريلد لاعب توتنهام هدفا عكسيا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويتعادل للسبيرز في الدقيقة 27، بتسديدة من داخل المنطقة.

ووضع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون توتنهام في المقدمة بعدما سجل في الدقيقة 47، لكن رد أستون فيلا لم يتأخر كثيرا حيث تعادل له البلجيكي بيورن إنجلز في الدقيقة 53.

وسجل هيونغ مين سون هدف الفوز لتوتنهام في الدقيقة 90+4.

ورفع الفوز رصيد توتنهام إلى 41 في المركز الخامس، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر، وفي رصيده 25 نقطة.

ويلعب توتنهام مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة المقبلة يوم 22 فبراير، في حين يلعب أستون فيلا مع ساوثهامبتون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفي رصيده 76 نقطة من 25 فوزا وتعادل وحيد ولم يخسر أي مباراة.

Tottenham Scored An Own Goal, Aston Villa leads 1-0 pic.twitter.com/d9ADCMBn9X

Sonny’s penalty was missed, but he was quick to react! #THFC #COYS pic.twitter.com/bgDe4JNgAp

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) February 16, 2020