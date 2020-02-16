بوكيتينيو المرشح الأول لخلافة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي الإنجليزي

ألقت عقوبة حرمان فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بظلالها على ملف استمرار الإسباني بيب غوادريولا في منصبه كمدير فني للفريق.

وبدأت إدارة مانشستر سيتي في تجهيز بديل غوارديولا تحسبا لرحيله، في ظل التقارير التي تشير لاقترابه من قيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

بوكيتينيو البديل

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ أن مانشستر سيتي بدأ التحضير لمرحلة ما بعد غوارديولا.

وفتح السيتي خطا للتواصل مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير، في ظل التوقعات برحيل غوارديولا على إثر العقوبات الأخيرة التي وقعت علي النادي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بوكيتينيو الذي يبحث عن فريق جديد لتدريبه منذ إقالته من توتنهام مطلع الموسم الجاري هو الخيار المفضل لإدارة مانشستر سيتي.

تخوف وحيد

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن هناك تحوفا واحدا من السيتي في عملية التفاوض مع بوكيتينيو.

وتعتقد إدارة النادي الإنجليزي أن حرمان الفريق من المشاركة أوروبيا سيجعل عرضهم أقل جاذبية بالنسبة لبوكيتينيو الذي نجح في قيادة السبيرز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ويدرس غوارديولا موقفه مع مانشستر سيتي، خاصة إذا تم رفض الطعن المقدم من النادي ضد العقوبة الموقعة عليه، وهو ما قد يعني خروج عدد من الأسماء الكبيرة بالفريق.