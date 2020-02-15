يورغن كلوب: تقدم ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة أمر جنوني

وصف يورغن كلوب مدرب ليفربول تقدم فريقه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 25 نقطة بالجنوني بعد الفوز 1-صفر على مستضيفه نوريتش سيتي، اليوم السبت، ليواصل طريقه نحو اللقب.

ويحتاج ليفربول إلى 15 نقطة أخرى لحسم الأمور والسؤال الوحيد أصبح متى وليس هل سيتوج ليفربول بطلا لإنجلترا لأول مرة في 30 عاما.

وقال كلوب: ”الأمر جنوني حتى أنني لا أفهمه. لست ذكيا بالقدر الكافي. لم أر ذلك من قبل ولا أعلم كيف حدث حقا. نحن نركز فقط على ما نفعله وهذا شعور جيد للغاية.

”الأمر مذهل. إنه صعب. تقوم بتحليل الأداء بعد المباراة ثم نقول ‭’‬حسنا فزنا بالمباراة وأهنئكم‭’‬. إنه لا يُصدق. تحسب النقاط وتجد أنها ثلاث نقاط جديدة. هذا لا يُصدق“.

ولم يكن فريق المدرب كلوب في أفضل حالاته أمام المرمى أمام فريق عنيد لنوريتش صمد نحو 80 دقيقة قبل أن يهز البديل ساديو ماني الشباك محرزا هدف الفوز.

وأضاف كلوب: ”مشاركة فابينيو كانت مهمة للغاية للتنظيم. ساديو كان منتعشا وساعدنا على الفوز بالمباراة وهذا أمر مذهل. يجب علي مشاهدة الهدف مرة أخرى لأنني واثق من أنها كانت تسديدة رائعة“.

وتابع: ”يمكنني القول من النظر إلى وجوه اللاعبين إنهم لم يشعروا بالقلق وكانوا مستمتعين ولو كان أي فريق سيسجل فهو نحن“.