جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز نادي ليفربول على نوريتش سيتي (صورة)

حلق نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوزه الرائع على مضيفه نوريتش سيتي بهدف نظيف في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي على ملعب ”كارو رود“.

وسجل ساديو ماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.

ورفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 76 بفارق 25 نقطة أمام مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نورويتش عند 18 نقطة في المركز الأخير.

ويعتبر الفوز رقم 17 على التوالي في البريميرليغ، فيما نجح في زيارة شباك الخصوم للمباراة رقم 35 على التوالي في البطولة.

ويعتبر هدف اليوم رقم 100 لماني في الكرة الإنجليزية، بواقع 75 هدفا مع ليفربول و25 هدف مع ساوثهامبتون.