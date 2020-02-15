هدف فيدرا الرائع يمنح بيرنلي الفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

سجل ماتي فيدرا هدفا رائعا ليمنح بيرنلي الفوز 2-1 على مستضيفه ساوثهامبتون والارتقاء للنصف الأعلى في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

وعادة لا يتميز اللاعب التشيكي، الذي نزل بدلا من المهاجم المصاب كريس وود في الشوط الأول، بحاسة تهديفية، لكنه سجل هدف الفوز بطريقة مذهلة بعد مرور ساعة.

وتعرض ساوثهامبتون لضربة حين بدا في طريقه للتقدم؛ بعد أن أدرك داني إينغز لاعب بيرنلي السابق التعادل في الدقيقة 18، محرزا هدفه الـ 15 هذا الموسم.

وتقدم بيرنلي في الدقيقة الثانية من ركلة ركنية نفذها آشلي ويستوود في الشباك مباشرة.

وحسم فيدرا المواجهة حين تسلم كرة بصدره على حافة منطقة الجزاء وراوغ مدافعا قبل أن يسدد كرة متقنة بالقدم اليسرى في الشباك.

وبهذا الفوز الثالث في آخر أربع مباريات بالدوري، تقدم بيرنلي للمركز العاشر برصيد 34 نقطة من 26 مباراة، بينما يبقى ساوثهامبتون في المركز الـ 13 ولديه 31 نقطة.