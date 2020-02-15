تقرير يتوقع سيطرة لاعبي نادي ليفربول على التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

توقعت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية أن يسيطر لاعبو نادي ليفربول على التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2019/2020.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حقق الريدز 24 فوزا، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر حتى الآن.

ويتقدم ليفربول بـ22 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، وحامل اللقب في الموسمين الماضيين.

وسجل لاعبو ليفربول 60 هدفا كثاني أكثر الفرق تسجيلا للأهداف، بعد مانشستر سيتي، في حين أن دفاع الريدز هو الأقوى حتى الآن، بعدما تلقى 15 هدفا فقط.

وبحسب ”ديلي ميل“ فإن 10 من لاعبي ليفربول سيوجدون في التشكيلة المثالية للبريميرليغ، في حين سيوجد لاعب وحيد من مانشستر سيتي.

وتوقعت الصحيفة الشهيرة أن تكون التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: أندري روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، جو غوميز.

الوسط: جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي حققه لآخر مرة موسم 1989/1990.

وخسر الريدز لقب الموسم الماضي في الجولة الأخيرة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي الذي أحرز اللقب.

يشار إلى أن ليفربول نال لقب الدوري الإنجليزي 18 مرة، في المركز الثاني بفارق لقبين فقط عن مانشستر يونايتد، البطل التاريخي للمسابقة.

ويلعب ليفربول مع مانشستر سيتي يوم 4 أبريل المقبل، وحينها قد يكون ليفربول قد حسم اللقب لصالحه.