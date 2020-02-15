التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي (إنفوغرافيك)

يسعى نادي ليفربول إلى تحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفًا على نوريتش سيتي، اليوم السبت، في الجولة الـ26 من المسابقة.

وتغلب ليفربول 4/1 على نوريتش سيتي في أغسطس الماضي، في أول جولة في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن آخر فوز لنوريتش سيتي على الريدز يعود للعام 1993.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد 73 نقطة من 25 مباراة، حيث فاز 24 مرة، وتعادل مرة وحيدة، ولم يخسر حتى الآن.

في المقابل حصد نوريتش سيتي 18 نقطة ويقبع في المركز الأخير في ترتيب البريميرليغ.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريغي.

وقبل المباراة قال دانييل فاركه مدرب نورويتش سيتي، إن لاعبيه يمكنهم إيقاف مسيرة لليفربول، ليلحق أول هزيمة بفريق المدرب يورغن كلوب في الدوري هذا الموسم.

وتبدو مهمة نورويتش مستحيلة للفوز على ليفربول، لكن فريق فاركه أظهر روحًا معنوية كبيرة رغم موقفه المتعثر، وتغلب على حامل اللقب مانشستر سيتي 3/2 على ملعب كارو رود.

وقال فاركه عن ليفربول:“إنه واحد من بين أفضل الفرق في تاريخ أوروبا، إنها مهمة صعبة وندرك ذلك، ونملك القوة، ولو أظهرنا أفضل ما لدينا من أداء في الملعب من الممكن أن نفعل شيئا“.

وفاز نورويتش 4 مرات فقط في 25 مباراة هذا الموسم منذ صعوده للدوري الممتاز.

وتوقعت صحيفة ”إكسبريس“ أن يعتمد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على هذه التشكيلة أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوزيف غوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

الوسط: فابينهو، جوردان هندرسون، جيورجينهو فاينالدوم.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ديفوك أوريغي.