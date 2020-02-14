رغم عزله بسبب فيروس كورونا.. إيغالو قد يظهر مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن المهاجم المعار أوديون إيغالو ”لا يصدق نفسه“ بعد الانتقال للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي كان يشجعه في صغره ويمكنه خوض مباراته الأولى ضد تشيلسي يوم الإثنين.

ووافق المهاجم النيجيري البالغ عمره 30 عاما على تخفيض راتبه في سبيل الانتقال إلى أولد ترافورد من شنغهاي شينهوا الصيني حتى نهاية الموسم، في آخر أيام فترة الانتقالات الشهر الماضي.

لكنه غاب اضطراريا عن معسكر الفريق في إسبانيا؛ خوفا من عدم تمكنه من دخول الأراضي البريطانية لدى عودته، إذ شددت السلطات إجراءات الهجرة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما أثار الشكوك حول لحاقه بمباراة الإثنين.

وأوضح سولشاير في مؤتمر صحفي: ”لم أقل أبدا إنه سيكون مستعدا للعب يوم الإثنين. سيكون معنا وسيسافر للالتحاق بنا، أنهى فترة الوقاية الاحترازية لمدة أسبوعين وسنرى إن كان سيلعب أم لا. تواصلنا معه ووضعنا خطتنا.

وأضاف: ”ربما لا يصدق أحيانا أنه في فريقه المفضل في سن الثلاثين لكنه حقق ذلك.. ربما سيكون مستعدا للنزول من مقاعد البدلاء للتسجيل“.

ويستمر غياب بول بوغبا أغلى لاعبي الفريق بسبب إصابة بالكاحل، بينما يعاني لاعب الوسط سكوت مكتوميناي من إصابة بالركبة، ولا يبدو الثنائي أكسيل توانزيبي وتيموثي فوسو-منساه مستعدا للعب بسبب إصابات عضلية.

ورد سولشاير على أسئلة حول تعليق لاعب الوسط فريد في مقابلة حديثة، قال فيها اللاعب البرازيلي إن يونايتد يفتقد التماسك.

وقال المدرب النرويجي: ”هذه المجموعة متجانسة لا تقلقوا، يعرف فريد أن المجموعة تريد بذل كل جهد. لا أعرف كيف أترجم ما قاله فريد، لكن لا توجد مشكلة تتعلق بالمجموعة“.