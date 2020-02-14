نبأ سار لنادي ليفربول قبل مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن الجناح ساديو ماني ولاعب الوسط جيمس ميلنر يمكنهما العودة لصفوف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد التعافي من إصابات أبعدتهما عن المباريات الأخيرة.

وأصيب ماني خلال فوز ليفربول 2/1 على ولفرهامبتون واندرارز في 23 يناير كانون الثاني الماضي بينما غاب ميلنر عن آخر 7 مباريات بجميع المسابقات بسبب إصابة عضلية.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة نوريتش سيتي متذيل الدوري غدا السبت ”عاد ميلنر وساديو. وبعودتهما نفكر فورا في إمكانية مشاركتهما بالتشكيلة الأساسية وأتمنى أن يكون الوضع كذلك“.

وأضاف ”باستثناء (شيردان) شاكيري و(ناثانيال) كلاين و(بول) جلاتزل يتدرب جميع اللاعبين ولدينا خيارات جيدة، ونتمنى أن يستمر هذا الوضع، وهذا سيكون رائعا في مرحلة الحسم بالموسم“.

وخسر نوريتش 1/4 بملعب أنفيلد في اليوم الافتتاحي للموسم، لكن كلوب حذر من المنافس الذي وضع فريقه تحت الضغط في الشوط الثاني.

وتابع: ”سجلنا 4 أهداف وسجلوا هدفا.. لكنهم حصلوا على فرص أكثر، وكان هذا تحذيرا جيدا في بداية الموسم لأننا لم نكن في قمة الجاهزية“.

وتابع: ”يمر الفريقان الآن بوضع مختلف وندرك قدرات نوريتش جيدا“.

وبعد مواجهة نوريتش سيتي يحل ليفربول ضيفا على أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح والأولمبياد

وبشأن موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 قال كلوب إنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيتم السماح للهداف المصري بالمشاركة في المسابقة.

وتقام فعاليات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بين 22 يوليو و8 أغسطس، وهو ما قد يتعارض مع استعدادات ليفربول للموسم الجديد 2020/2021، ولكن كلوب أكد أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، وأوضح: ”هل أريد خسارة لاعب خلال فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا، علينا دراسة الأمور، ونحتاج مزيدا من المعلومات، كيف يبدو الأمر؟ متى سيبدأ الاستعداد؟ لم يتحدث أحد معنا حتى الآن، لذا لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد ولكن سنرى“.