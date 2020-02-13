مدرب جديد يدخل دائرة المرشحين لخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد

بات استمرار النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، محل شك كبير مع تراجع نتائج الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري.

وتزايدت الأنباء التي تؤكد أن إدارة اليونايتد قد بدأت بالفعل في تجهيز البديل استعدادا لرحيل سولشاير في الفترة المقبلة.

توماس توخيل

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، البالغ من العمر 46 عاما، يحظى بإعجاب مسؤولي مانشستر يونايتد.

ودخل توخيل في الفترة الماضية في صدام قوي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، بجانب بعض الخلافات مع البرازيلي نيمار ردا سيلفا والمهاجم الأوروغواياني ادينسون كافاني، ما قد يدفعه للرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.

منافسة قوية

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد يكافح للفوز بخدمات توخيل في ظل منافسة مرتقبة من بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

ويسعي بايرن ميونخ للتعاقد مع مدير فني دائم بعد إقالة الكرواتي نيكو كوفاتش قبل عدة أشهر وتعيين مساعده هانزي فليك كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويراقب النادي البافاري موقف توخيل الذي شغل منصب المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق.

وأشارت ”ديلي إكسبريس“ إلى أن برشلونة الإسباني يبقى وجهة محتملة بالنسبة لتوخيل، على الرغم من تعيين كيكي سيتين خلفا لإرنيستو فالفيردي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي رصيده 61 نقطة من 24 مباراة، كما تأهل لنصف نهائي كأس فرنسا، ولنهائي كأس الرابطة الفرنسية، ويلعب باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل يملك مانشستر يونايتد 35 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي، وودع الفريق من نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في حين تأهل لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي، وللدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.