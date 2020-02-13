الدوري الإنجليزي.. توتنهام يحاول استغلال الفرصة وفرض الضغط على تشيلسي

يملك توتنهام هوتسبير الفرصة لفرض الضغط على تشيلسي في الصراع على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع استئناف المسابقة عقب فترة توقف قصيرة للأندية.

وسيلعب فريق المدرب جوزيه مورينيو في ضيافة أستون فيلا المتعثر يوم الأحد بعد الفوز في مباراتين متتاليتين بالدوري ويدرك أنه إذا حقق انتصارا جديدا سيصبح على بُعد نقطة واحدة من جاره اللندني الذي يستضيف مانشستر يونايتد يوم الاثنين.

وفي مطلع الأسبوع المقبل -أيضا- يستضيف آرسنال منافسه نيوكاسل يونايتد وسيحاول النادي اللندني تحقيق فوزه الأول بعد أربعة تعادلات متتالية والتراجع في جدول الترتيب.

ويبدو أن مسيرة ليفربول نحو تحقيق لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما ستستمر عندما يحل ضيفا على نوريتش سيتي المتعثر يوم السبت الذي يشهد مباراة واحدة أخرى بين ساوثامبتون مع ضيفه بيرنلي.

ومع حصول مانشستر سيتي على راحة، يملك ليستر سيتي فرصة التقدم إلى المركز الثاني إذا تفوق على ولفرهامبتون واندرارز يوم الجمعة.

وعندما تولى مورينيو قيادة توتنهام في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إقالة ماوريسيو بوكيتينو بشكل مفاجئ، كان النادي يحتل المركز الـ14 بعد 12 جولة وبفارق 12 نقطة عن تشيلسي.

لكنه فاز سبع مرات مقابل أربع هزائم في 13 مباراة بالدوري كما تراجعت نتائج تشيلسي لينعش توتنهام آماله في إنهاء المسابقة في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري الأبطال.

وخطف توتنهام في الواقع العديد من النقاط دون اللعب بشكل ممتع منها الفوز بصعوبة 2-صفر على مانشستر سيتي في الجولة الماضية للدوري ليظهر النادي تأثره ببصمة مدرب مثل مورينيو.

وخسر توتنهام، الذي يبقى دون هدافه المصاب هاري كين، مرة واحدة في كل المسابقات على مدار 12 عاما أمام أستون فيلا حين تعثر 1-صفر على أرضه في 2015.

ومع تحقيق فوز جديد سيصبح توتنهام قريبا من تشيلسي ويدرك مورينيو جيدا أن المنافسة على المركز الرابع لن تكون مع ناديه السابق فقط بل مع عدة أندية أخرى قد يكون منها شيفيلد يونايتد الوافد الجديد الذي قفز إلى المركز الخامس بعد فوزه على بورنموث.

وقال مورينيو: ”ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد يصارعان على المربع الذهبي. مدربا الفريقين يؤكدان عدم المنافسة وأنا أدرك ما قيل لكن الواقع أن هناك منافسة بينهما، لا يتعلق الأمر بمركزيهما في الجدول لكن بسبب قوتهما“.

لكن مهمة توتنهام لن تكون سهلة لأن أستون فيلا يرغب بشدة في الفوز لإنعاش آمال تجنب الهبوط حيث يتقدم بمركز واحد ونقطة واحدة على ثلاثي المؤخرة.

وستشهد المباراة مواجهة بين مورينيو ولاعبه السابق جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الذي يعمل كمساعد للمدرب دين سميث.

وقال سميث إنه يبحث في عقل تيري عما يفكر فيه مورينيو.

وأضاف ”هناك الكثير من الاحترام المتبادل بين جوزيه وجون. لقد لعب تحت قيادة جوزيه في ولايتين واحتفلا بالكثير من النجاح لذا فالاحترام بينهما طبيعي“.