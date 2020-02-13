”العار“.. جماهير أياكس تفتح النار على صفقة انتقال حكيم زياش إلى تشيلسي

جاء نبأ انتقال المغربي الدولي حكيم زياش، من نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي الإنجليزي مطلع الموسم المقبل، بمثابة مفاجأة غير سارة بالنسبة لجماهير النادي الهولندي، التي أعربت عن غضبها الشديد من الصفقة.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت وصول تشيلسي إلى اتفاق شبه رسمي مع أياكس أمستردام على ضم حكيم زياش إلى صفوف ”البلوز“، مع بدء الموسم المقبل، مقابل 45 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية إن جماهير أياكس أمستردام فتحت النار على إدارة النادي الهولندي بعد علمها بصفقة انتقال زياش، 26 عاما، إلى تشيلسي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن قطاعا عريضا من أنصار أياكس اتهموا إدارة النادي بالتفريط في خدمات زياش بـ“ثمن بخس“، وقالوا إن الصفقة ”عار“ على مسؤولي أياكس.

وأكدت الجماهير أن 45 مليون يورو مقابل ضئيل للغاية لبيع زياش، مقارنة بما دفع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع نجمي أياكس السابقين، فرانكي دي يونغ وماتياس دي ليخت على الترتيب.

وانتقل دي يونغ إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليون يورو حوافز إضافية، في حين انتقل دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 85 مليون يورو، وذلك في صفتين مدويتين، الأولى تم حسمها رسميا في الميركاتو الشتوي، يناير 2019، والثانية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، يونيو 2019.

وكان زياش أحد أبرز نجوم أياكس أمستردام خلال الموسم الماضي، حيث لعب دورا كبيرا في تأهل ناديه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بالعملاقين ريال مدريد ويوفنتوس من دور الـ16 والثمانية على الترتيب، قبل وداع المسابقة بصورة درامية من الدور قبل النهائي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ولعب زياش هذا الموسم 30 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف، وصنع 21 أخرى.

ويجيد زياش في مركز صانع الألعاب، والجناح الأيمن، وكان أحد أبرز الصفقات التي أصر عليها مدرب نادي تشيلسي فرانك لامبارد، وطالب إدارة البلوز بحسم الصفقة مبكراً.

وانتقل زياش من تفينتي الهولندي إلى أياكس في صيف 2016 مقابل 11 مليون يورو فقط.