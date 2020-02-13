ليفربول يبلغ دورتموند برغبته في ضم سانشو

أبلغ ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، بروسيا دورتموند برغبته في التعاقد مع جيدون سانشو الصيف المقبل، حيث يتوقع أن يطلب النادي الألماني ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للمهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 19 عاما.

وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير حصري لها أن مانشستر سيتي من المتوقع أن يتقدم بعرض لاستعادة لاعبه الشاب الذي رحل عن ملعب الاتحاد في صيف 2017، في حين يهتم مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة أيضا باللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أن سانشو سيرحل عن دورتموند بنهاية الموسم، ووجهته المقبلة من المرجح أن تكون مانشستر يونايتد، لكن ليفربول ينوي تقديم عرض قياسي للاعب الشاب ويأمل أن تكون علاقة المدير الفني الألماني يورغن كلوب القوية مع ناديه السابق دورتموند عنصر حسم للصفقة.

ويرتبط سانشو بعلاقة صداقة قوية مع نجوم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد وأليكس أوكسليد تشامبرلين والقائد غوردان هندرسون، وكذلك ريان بروستر المعار من ليفربول إلى سوانزي سيتي، وقد ساهم معه في فوز إنجلترا بكأس العالم تحت 17 عاما في 2017.

واعترف كلوب في يناير / كانون الثاني الماضي بأنه سيكون ”من الصعب للغاية“ تطوير تشكيلة الفريق، لكنه أبدى أيضا إعجابه بسانشو.

وأشاد في وقت سابق بتعاقد دورتموند مع سانشو مقابل ثمانية ملايين إسترليني، وقال إنه يتمتع بميزة لأن الأندية الكبرى في إنجلترا نادرا ما تتعامل مع بعضها البعض.

وقال إن التعاقد مع سانشو كان فكرة ذكية من دورتموند، وقد فكر ليفربول في التعاقد معه حينما كان في سيتي لكن الأندية الإنجليزية لا تبيع لاعبيها لأندية منافسة.

وأصبح سانشو واحدا من أكثر المواهب الشابة إثارة للإعجاب في أوروبا وانضم إلى تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت، وسجل 12 هدفا وصنع 14 أخرى في 19 مباراة فقط في الدوري الألماني هذا الموسم، وفي الشهر الماضي أصبح أصغر لاعب يسجل 25 هدفا في الدوري الألماني.