إبعاد النيجيري أوديون إيغالو عن مركز تدريبات مانشستر يونايتد خوفا من فيروس كورونا

ذكرت صحيفة “ تايمز “ البريطانية أن المهاجم النيجيري أوديون إيغالو المعار من فريق شنغهاي شينوا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم أبعد من مقر تدريبات الفريق خوفا من فيروس كورونا لكون اللاعب جاء من الصين.

وذكرت الصحيفة أن إدارة الفريق نصحت مهاجمها بالابتعاد عن مركز التدريبات رغم كون كل الفحوصات أكدت عدم إصابته بالفيروس لكن تحسبا للطوارئ نصحوه بعدم التدريب في مركز التدريبات.

ويتدرب المهاجم النيجيري في مركز تابع للفريق رفقة مدرب خاص ليكون جاهزا للعب مع الفريق بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز المتوقف بسبب عطلة شتوية قصيرة.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في معسكر تدريبي بماربيا في إسبانيا ولم يرافق اللاعب فريقه بقرار من إدارة الفريق خوفا من حجزه بعد العودة في بريطانيا لكونه كان في الصين خلال بداية انتشار فيروس كورونا.

وأكد الفريق في بيان سابق أن إبعاد إيغالو عن معسكر ماربيا كان إجراء احترازيا فقط ،لكن الظاهر أن الفريق يخشى فعلا أن يكون اللاعب مصابا بالعدوى والتي لا تظهر على الشخص المصاب سوى بعد عدة أيام.

ولم يسافر إيغالو لمدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا وكان في شنغهاي لكن إدارة فريق مانشستر يونايتد تعتقد أن إبقاءه بعيدا عن لاعبي الفريق ومركز التدريبات إجراء منطقي.

وأعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن وهو ما زاد من المخاوف حول الفيروس في بريطانيا التي كشفت عن مصابين آخرين في مدن أخرى.

ويأمل النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في الاستفادة من خدمات المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بعد العودة من معسكر الفريق التدريبي وقد يشارك في اللقاءات بعد نهاية العطلة الشتوية.