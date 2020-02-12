تقرير: سانشو سيرحل عن بروسيا دورتموند بنهاية الموسم إلى مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ في ألمانيا أن الدولي الإنجليزي الشاب جادون سانشو سيرحل عن بروسيا دورتموند الموسم المقبل، والأقرب لضمه مانشستر يونايتد.

وأضافت أن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد يستعد لإجراء العديد من التغييرات في تشكيلة الفريق الصيف المقبل، ومن بين أبرز هذه التغييرات التعاقد مع سانشو.

وأشارت الشبكة التلفزيونية إلى أن يونايتد قرر زيادة العرض المادي إلى 142.5 مليون يورو ليتغلب على منافسه تشيلسي اللندني، الذي يسعى خلف الدولي الإنجليزي الشاب البالغ عمره 19 عاما.

ويقدم سانشو موسما مميزا مع دورتموند وسجل 15 هدفا في 29 مباراة، كما صنع 17 هدفا آخر ويستمر عقده مع النادي الألماني حتى عام 2022.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقطت صورة لسانشو وهو يمزح مع أحد المشجعين الذي حثه على الانضمام إلى مانشستر يونايتد، أثناء استعداده للمشاركة مع إنجلترا أمام كوسوفو في ختام تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وربطت وسائل إعلام بريطانية بشدة بينه وبين العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن مانشستر سيتي إلى دورتموند.

ويخوض يونايتد موسما متعثرا جديدا ويحتاج لتدعيم هجومي بعد بيع روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان، الذي تعاقد أيضا مع التشيلي أليكسيس سانشيز على سبيل الإعارة، فضلا عن إصابة ماركوس راشفورد وغيابه لنهاية الموسم.