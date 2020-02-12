تشيلسي يهزم مانشستر يونايتد وآرسنال في صفقة حكيم زياش

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن تشيلسي تمكن من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أياكس الهولندي لضم نجمه المغربي حكيم زياش في الصيف القادم مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

وحسب صحيفة “ تليغراف “ ففريق البلوز تمكن من هزم مانشستر يونايتد وآرسنال اللذين كانا ينافسانه على الصفقة، وتمكن من الحصول على وعد من الفريق الإنجليزي واللاعب بإنهاء الصفقة والانتقال لصفوفه الصيف القادم.

وحسب الصحيفة فالمدرب فرانك لامبارد أعطى موافقته لإدارة تشيلسي بضم حكيم زياش الدولي المغربي البالغ 26 سنة منذ فترة الانتقالات الشتوية، لكن الفريقين لم يتوصلا لاتفاق ليتأجل حسم الصفقة للصيف القادم.

ويبقى الاتفاق مبدئيا فقط بين الطرفين حسب الصحيفة، لأن تشيلسي يحتاج إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا لضمان موافقة حكيم زياش النهائية في ظل رغبة فرق كبرى في ضمه الصيف المقبل.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، لكنه لا يبتعد سوى بفارق نقطتين عن شيفيلد يونايتد و4 نقاط عن توتنهام.

وجدد حكيم زياش عقده مع أياكس الصيف الماضي لثلاثة مواسم إضافية، واعتبر أحد أفضل 20 لاعبا من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وحاولت فرق مانشستر يونايتد وآرسنال ضم النجم المغربي منذ الصيف الماضي، لكنها فشلت في ظل عدم مشاركتها في دوري أبطال أوروبا وعدم الاتفاق على المبلغ المالي المطلوب من الفريق الهولندي.

وراقب فرانك لامبارد حكيم زياش خلال مواجهتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا في دوري المجموعات وكان مصدر خطورة ضد فريقه وأفضل لاعبي أياكس.

ويعتقد المدرب الإنجليزي الشاب أن حكيم زياش بإمكانه منح السرعة والإبداع لهجوم فريقه وخط وسطه لما يملكه من مؤهلات في قيادة اللعب وإعطاء تمريرات حاسمة كما يعتبر لاعب وسط وهدافا.