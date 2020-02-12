مانشستر يونايتد يلجأ للمدرسة الإيطالية بحثا عن بديل سولشاير.. وأليغري في الصورة

أصبح موقف النرويجي أولي غونار سولشاير من الاستمرار في منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد محل شك، مع تزايد الضغوط على إدارة النادي في ظل تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

ويحتل اليونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

المدرسة الإيطالية

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن مانشستر يونايتد فتح خطا للاتصال مع أكثر من مدرب إيطالي، استعدادا لرحيل سولشاير.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر إيطالي أن اليونايتد يجهز بديل سولشاير من الآن تحسبا لاتخاذ قرار الإقالة في أي وقت.

وعلى الرغم من عدم ذكر أسماء المدربين الإيطاليين، فإن عدة تقارير تؤكد أن ماسيمليانو أليغري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، يسعى لتدريب اليونايتد.

ورفض أليغري عدة عروض إسبانية وإيطالية، انتظارا للحصول على مقعد المدير الفني لمانشستر يونايتد.

موقف سولشاير

على الجانب الآخر، ذكرت الصحيفة البريطانية أن الموقف المعلن من مانشستر يونايتد هو دعم سولشاير، مع تأكيدات إد إدووراد، الرئيس التنفيذي لليونايتد، على عدم رحيل المدرب النرويجي.

وكان سولشاير قد حظي بثقة كبيرة من مسؤولي مانشستر يونايتد بعد تعيينه خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الموسم الماضي. ونجح المدرب النرويجي في قيادة الشياطين الحمر لتخطي منافسين أقوياء كباريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام.

وتراجع مردود الفريق مع انطلاق الموسم الحالي، ليحقق الفوز في تسع مباريات فقط من أصل 25 لقاء خاضها بالبريمييرليغ هذا الموسم.

بوكيتينو

كما أثار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتوتنهام، التكهنات برغبته في العودة إلى البريميرليغ، وسط تقارير صحفية تربطه بقيادة مانشستر يونايتد، حال الإطاحة بسولشاير.

وقال بوكيتينو، خلال تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“: ”كي أكون صادقا، أرغب في العمل بالدوري الإنجليزي الممتاز.. أعرف أن الأمر سيكون صعبا، والآن علينا الانتظار لنرى ما سيحدث“.

وأضاف: ”أعيش حاليا فترة خاصة للتعافي والتفكير في أموري الشخصية قليلا، كما أن علي أن أكون مستعدا، لأنه في كرة القدم دائما هناك شيء ما قد يحدث.. وأثق بأن التجربة التالية لي ستكون رائعة“.