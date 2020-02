ساديو ماني: كان عليّ التضحية بالكثير لرؤية أبناء قريتي سعداء.. وأبذل قصارى جهدي من أجل ليفربول

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن تتويجه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2019 إثر منافسة مع زميله محمد صلاح، ورياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ماني عن أبناء قريته ”بامبالي“ ومساندتهم المستمرة، في حواره مع موقع ناديه الرسمي: ”لا أجد الكلمات المناسبة لوصفهم، وكم هم داعمون لي بشكل كبير، لكنهم دائما يساندوني مع كل خطوة في مشواري الكروي“.

وتابع: ”إذا رأيتهم، يجعلونك تبذل قصارى جهدك في كل مباراة تخوضها حتى يفخروا بما تحققه. هذه هي الطريقة الوحيدة لرد الدين لهم على مساندتهم لي خلال السنوات الماضية“.

وأضاف: ”أعتقد أن نجاحي في أوروبا يعد شيئا مميزا بالنسبة لهم، لأن قريتنا شهدت انطلاقة الكثير من النجوم ولكنهم لم يحققوا النجاح نفسه“.

