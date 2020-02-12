ساديو ماني: كان عليّ التضحية بالكثير لرؤية أبناء قريتي سعداء.. وأبذل قصارى جهدي من أجل ليفربول

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني عن تتويجه مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عن العام الماضي 2019 إثر منافسة مع زميله محمد صلاح، ورياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال ماني عن أبناء قريته ”بامبالي“ ومساندتهم المستمرة، في حواره مع موقع ناديه الرسمي: ”لا أجد الكلمات المناسبة لوصفهم، وكم هم داعمون لي بشكل كبير، لكنهم دائما يساندوني مع كل خطوة في مشواري الكروي“.

وتابع: ”إذا رأيتهم، يجعلونك تبذل قصارى جهدك في كل مباراة تخوضها حتى يفخروا بما تحققه. هذه هي الطريقة الوحيدة لرد الدين لهم على مساندتهم لي خلال السنوات الماضية“.

وأضاف: ”أعتقد أن نجاحي في أوروبا يعد شيئا مميزا بالنسبة لهم، لأن قريتنا شهدت انطلاقة الكثير من النجوم ولكنهم لم يحققوا النجاح نفسه“.

"If you see those people, you push hard and harder to make them proud because it's the only satisfaction they have on it. I have to give back what they have done for me." Sadio Mane on the support back in his hometown village of Bambali ???? — Liverpool FC (@LFC) February 12, 2020

وتابع: ”عندما انتقلت إلى فرنسا، كنت ألعب وقتها مع ميتز في الدرجة الثانية. لم يكن لدى القرية مطلقا قناة لمشاهدة مبارياتي، لذلك كان الجميع متحمسا للغاية لرؤيتي على التلفزيون أولا وقبل كل شيء“.

وأشار: ”كانوا يصلون من أجلي كل يوم لرؤيتي في هذا المستوى، لأنهم سيكونون فخورين فقط بما حققته، لذلك كان عليّ التضحية بالكثير من أجل رؤيتهم سعداء بوصولي إلى هذه المرحلة“.

وعن تحقيق لقب الأفضل، علق: ”الحلم أصبح حقيقة، عندما كنت شابا، حلمت دائما بأن أكون الأفضل، وفي هذا العام حصلت على الجائزة، لذلك أنا سعيد للغاية“.

وأكمل: ”بالتأكيد، أتطلع لتحقيق المزيد مع ليفربول والفوز بألقاب أخرى، لأنني ألعب لنادٍ كبير جدا في العالم، وهذا ما قد يضمن لك حصد البطولات، وأيضا يمنحك فرصة للمنافسة على الجوائز الفردية مثل هذه“.

وأتم: ”للحصول على مثل هذه الجوائز، بالتأكيد عليك تقديم أفضل ما عندك لصالح فريقك ومنتخب بلادك. لا أعرف إذا كنت على ما يرام في الفترة الماضية أم لا، لكنني أحاول بذل قصارى جهدي من أجل ليفربول“.

يذكر أن ماني عاد مؤخرا للمشاركة في تدريبات ليفربول الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الريدز ضد وولفرهامبتون بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي.