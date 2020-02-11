مورينيو يخطط لسوق انتقالات ناري.. توتنهام يرصد 5 لاعبين بينهم جزائري

قلت تقارير صحفية بريطانية إن البرتغالي جوزيه مورينيو يستعد للقيام بثورة شاملة في صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع بداية الموسم المقبل.

وتولى مورينيو قيادة توتنهام خلفا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في العشرين من نوفمبر الماضي، وقاد ”سبيشيال وان“ السبيرز بنجاح حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، حيث تقدّم الفريق إلى المركز السادس، وينافس بقوة على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقاد مورينيو فريقه إلى دور الـ16 لمسابقة دوري الأبطال، حيث سيلاقي لايبزيغ الألماني، كما صعد إلى الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن مورينيو يخطط لسوق انتقالات ناري في الصيف المقبل، حيث يرغب في تدعيم صفوف توتنهام بعدد من الصفقات التي تبلغ قيمتها 120 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد التوافق مع رئيس النادي اللندني دانييل ليفي على ضرورة تعزيز صفوف السبيرز.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن مورينيو يرغب في ضم المدافع ناثانيل آكي، لاعب تشيلسي السابق وبورنموث الحالي، إضافة إلى روبن دياز نجم نادي بنفيكا البرتغالي.

وأشارت إلى رغبة مورينيو في ضم الجزائري الدولي يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، وبين شيلويل مدافع ليستر سيتي، إضافة إلى ماكس أرسون مدافع نورويتش سيتي.

وتابعت الصحيفة: ”سيكون خط الدفاع هو أولوية مورينيو في الموسم المقبل، خاصة مع نهاية عقد يان فرتونخين، 32 عاما، في صيف 2020، ووصول توبي ألدرفيريلد إلى عامه الثلاثين، حيث من المتوقع أن يرحل اللاعبان عن صفوف السبيرز في نهاية الموسم الجاري، وهو ما سيفرض على مورينيو تعزيز خط الدفاع، مع إعارة داني روز إلى نيوكاسل يونايتد، بعد توتر العلاقات بينه وبين مدربه البرتغالي“.

واهتزت شباك توتنهام 32 مرة في 25 مباراة خلال مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ ما يفرض تعزيز الجانب الدفاعي قبل انطلاق الموسم المقبل.

وسوف يكون توتنهام على موعد مع مباراتين ناريتين خلال 48 ساعة، حيث يلتقي أستون فيلا الذي يحاول الهروب من الهبوط بملعب ”فيلا بارك“ يوم الأحد المقبل، وبعدها بـ72 ساعة يستضيف لايبزيغ الألماني في ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.