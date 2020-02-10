تقرير: نادي ليفربول يطارد بديل محمد صلاح وفياريال يطلب 65 مليون يورو

كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية النقاب عن محاولة نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع المهاجم النيجيري صامويل شوكويزي لاعب نادي فياريال الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم 31 يناير الجاري.

وقالت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن مسؤولي ليفربول أجروا مفاوضات رسمية مع فياريال لضم شوكويزي خلال الميركاتو الشتوي، وعرضوا 35 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب، إلا أن إدارة النادي الإسباني رفضت العرض.

وتابعت: ”أكد مسؤولو فياريال أنهم لن يفرطوا في خدمات شوكويزي بأقل من 65 مليون يورو، وهو ما دفع إدارة ليفربول لتأجيل الصفقة حتى الموسم الجديد“.

وأكدت المجلة واسعة الانتشار أن الألماني يورغن كلوب يرغب في ضم شوكويزي لتعزيز هجوم الريدز بلاعب مميز، يجيد في مركز الجناح الأيمن ليكون بديلا للمصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، الذي لا يوجد له بديل في صفوف الريدز، على عكس السنغالي ساديو ماني، حيث دفع كلوب بالبلجيكي ديفوك أوريغي وأوكسليد تشامبرلين بدلا من نجم أسود التيرانغا بعد إصابته، وغيابه عن صفوف الريدز لفترة وصلت إلى 3 أسابيع.

ونوهت المجلة إلى أن السويسري شيردان شاكيري فشل في إثبات وجودة رفقة ليفربول هذا الموسم، ولا يستطيع سد فراغ غياب محمد صلاح، كما أن إصاباته المتكررة أبعدته طويلا عن الملاعب، وأصبح مرشحا بقوة للرحيل عن ”أنفيلد“ بنهاية الموسم الجاري.

ولعب شوكويزي، البالغ من العمر 20 عاما، 26 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف وصنع مثلها، ويمتد عقده رفقة الغواصات الصفراء حتى صيف 2023.

وانتقل شوكويزي من نادي دياموند أكاديمي النيجيري إلى فياريال في عام 2017 مقابل 500 ألف يورو