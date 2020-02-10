تعرف على أبرز المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وموقف محمد صلاح

بدأت الترشيحات لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في الظهور مع مرور 26 أسبوعا على المسابقة.

ويتصدر نادي ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي، أقرب منافسيه، وحامل اللقب في النسختين الأخيرتين، ويحتاج الريدز إلى 18 نقطة فقط من 13 مباراة كي يتوّج رسميا بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك دون النظر لنتائج السيتي.

وخلال العامين الأخيرين، هيمن ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث ذهبت العام قبل الماضي إلى المصري الدولي محمد صلاح، بينما توّج بها الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي.

وتصدر لاعبو ليفربول قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، حسب تقرير لصحيفة ”فورفورتو“ البريطانية.

ووضعت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، 6 أسماء مرشحة للفوز بالجائزة، وكان ليفربول صاحب نصيب الأسد في القائمة بثلاثة لاعبين.

وأشار التقرير إلى أن قائد ليفربول جوردان هندرسون يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها برفقة الريدز، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطل أوروبا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية واقترابه من الفوز بالبريمييرليغ.

ووضعت الصحيفة نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني في المرتبة الثانية للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، يليه نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، ثم فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول في المرتبة الرابعة.

وجاء في المركز الخامس نجم هجوم ليستر سيتي، وهداف الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 17 هدفا جيمي فاردي، وأخيرا رحيم سترلينغ نجم هجوم مانشستر سيتي.

وغاب المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين للتتويج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حسب الصحيفة.