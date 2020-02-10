صحيفة: بايرن ميونخ يستهدف ضم فيرمينو نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن فريق بايرن ميونخ الألماني يضع البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، ضمن خططه في فترة التعاقدات الصيفية المقبلة ويراقب عن قرب وضعه في الفريق الإنجليزي.

وحسب الصحيفة، فإدارة الفريق الألماني تعتبر المهاجم البرازيلي فيرمينو اللاعب المناسب لبناء هجوم الفريق في المستقبل، وذلك لتميزه في الدوري الإنجليزي الممتاز وقيادته هجوم ليفربول كلاعب يجيد فتح المساحات لزملائه وهو ما مكن الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني من التألق وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

ويعتقد بايرن ميونخ أن المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما سيكون مناسبا للعب بجانب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 32 عاما في الصيف المقبل وخلافته فيما بعد.

ويعتمد الفريق الألماني على رغبة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب في جلب مهاجم لايبزيغ الدولي الألماني تيمو فيرنير، ويملك الفريق الإنجليزي أسبقية على فرق كثيرة مهتمة بخدماته.

وحال انتقال تيمو فيرنر لليفربول سيصبح دور روبيرتو فيرمينو أقل وهو ما يسمح برحيله، وحسب الصحيفة، فبايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

كما يفكر بايرن في العودة لمساعيه بضم الألماني ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، والغائب حاليا بسبب مرحلة تأهيله، وكان يرغب في ضمه منذ الصيف الماضي لولا الإصابة التي أثرت على موسمه.

وتؤمن إدارة بايرن ميونخ وطاقمها الفني بأن ساني وروبيرتو فيرمينو بإمكانهما تشكيل ثنائي جيد في الفريق وصنع هجوم يخيف كبار أوروبا، حيث يبقى الهدف الأساسي للفريق الألماني العودة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه وفي حاجة لـ18 نقطة فقط من أصل 39 نقطة ممكنة للتتويج بشكل رسمي بلقب غاب عن خزائنه منذ 30 عاما.

وأكدت ”ذا صن“، أن إدارة ليفربول ستحاول في نهاية الموسم الحالي الجلوس مع نجومها ومناقشة مستقبلهم كما ستحاول ضخ دماء جديدة في الفريق.