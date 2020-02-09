تقارير: يورغن كلوب يرحب بعودة كوتينيو إلى ليفربول في هذه الحالة

فتح الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الباب أمام لاعبه البرازيلي السابق فيليبي كوتينيو، من أجل عودة جديدة إلى صفوف الريدز.

ورحل كوتينيو عن ليفربول في يناير 2018 إلى نادي برشلونة الإسباني مقابل 160 مليون يورو، ليكون اللاعب الأغلى في تاريخ البلوغرانا، إلا أن نجم السليساو لم ينجح في إثبات وجوده رفقة البارسا، ورحل معارا إلى نادي بايرن ميونخ الألماني مطلع الموسم الجاري.

ويملك بايرن ميونخ فرصة تفعيل بند شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، إلا أن مسؤولي النادي البافاري يرون أن هذا المقابل مبالغ فيه حاليا، وهو ما أجبر إدارة برشلونة على تخفيض سعر كوتينيو ليصل إلى 80 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية إن كلوب وضع كوتينيو ضمن خياراته المستقبلية في الصيف المقبل، في حالة فشل الريدز في ضم كاي هافارتز، نجم وسط نادي باير ليفركوزن الألماني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن كلوب يضع هافارتز على قمة أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أنه وضع الخطة البديلة حال فشله في ضم الشاب الألماني البالغ من العمر 20 عاما.

وارتفعت القيمة التسويقية لكاي هافارتز بشكل كبير هذا الموسم، حيث وصل سعره إلى 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، علما بأنه لعب هذا الموسم 26 مباراة، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين.

وأكدت الصحيفة أن أنباء عودة كوتينيو المحتملة إلى ليفربول تأتي أيضا في ظل الرحيل المتوقع للثنائي آدم لالانا والسويسري شيردان شاكيري عن الريدز بنهاية الموسم الجاري، والنقص الذي سيعاني منه كلوب في وسط الملعب، خاصة مع تقدّم جيمس ميلنر في العمر، حيث يبلغ حاليا 34 عاما.

وكان كلوب قد حذّر كوتينيو قبل رحيله عن ليفربول إلى برشلونة، وقال له: ”يمكن أن تستمر في ليفربول وتصنع لك الجماهير تمثالا على أبواب أنفيلد، ولكن إذا رحلت إلى برشلونة فستكون لاعبا عاديا“، وهي النبوءة التي تحققت بالفعل مع البرازيلي، الذي خفت نجمه تماما منذ رحيله عن بطل أوروبا.