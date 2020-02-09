”بريمفليكس“ طفرة منتظرة في بث وتسويق مباريات الدوري الإنجليزي على غرار ”نتفليكس“

تسعى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تطوير عملية بيع حقوق بث المسابقة لزيادة العائد المادي من خلال إطلاق قناة رقمية خاصة لبث مباريات البريمييرليغ على غرار ”نتفليكس“.

طفرة جديدة

وكشف ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي، في تصريحات لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أنه يتم وضع خطط لإطلاق قناة بث رقمي على غرار ”نتفليكس“ لتسويق مباريات البريمييرليغ للجماهير.

ويتيح النظام المقترح لرابطة الدوري الإنجليزي، الحصول على رسوم مباشرة عن بيع اللقاءات، بدلا من بيعها لشركات النقل التلفزيوني.

وقال ماسترز: ”في آخر عملية بيع لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، خلال الفترة من 2019 وحتى 2022، تم استثمار الكثير من الموارد لتطوير قدراتنا على البيع المباشر للمستهلك“.

وأضاف: ”في 2022 سنجري تجربة محددة إذا نجحت، يمكن أن نحدث طفرة في عملية تسويق مباريات كرة القدم“.

بريمفليكس

وأكد رئيس رابطة البريمييرليغ أنه تمت دراسة ما إذا كان هذا التوقيت مناسبا لإطلاق التجربة الجديدة في عدد محدود من الأسواق، إلا أنه تم التراجع عن هذه الفكرة.

وأضاف ماسترز: ”سنكون مستعدين قريبا إذا أتيحت لنا الفرصة، في نهاية المطاف سينتقل الدوري الإنجليزي إلى مزيج بين الطريقة التقليدية وبيع حقوق المباريات مباشرة للمستهلك“.

وأوضح رئيس الرابطة أن الهدف من إطلاق ”بريمفليكس“ أو أي قناة تحمل العلامة التجارية للدوري الإنجليزي، هو زيادة عائدات الأندية، كما أن تكلفة مشاهدة المباريات بالنسبة للجماهير قد تكون أقل من الأسعار الحالية.

وتبلغ تكلفة مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي حاليا حوالي 912 جنيها إسترلينيا سنويا، أي 72 جنيها إسترلينيا في الشهر الواحد.

وأكمل ماسترز تصريحاته: ”ربما ما زال بريفليكس أمرا بعيد المنال في بريطانيا، لكنه سيكون حال تطبيقه أرخص بكثير من الأسعار الحالية“.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت قد أعلنت عن بيع حقوق بث البريمييرليغ في الدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج لشركة nent، خلال الفترة من 2022 وحتى 2028، بزيادة تقدر بـ20% سنويا.