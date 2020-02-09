اتهامات العنصرية تلاحق ديلي آلي نجم توتنهام إثر السخرية من رجل آسيوي بسبب ”فيروس كورونا“ (فيديو)

أوقع الدولي الإنجليزي، ديلي آلي، نجم وسط فريق توتنهام هوتسبير، نفسه في مأزق بسبب مقطع فيديو أرسله اللاعب إلى بعض أصدقائه عبر تطبيق ”سناب شات“ يسخر فيه من رجل آسيوي بسبب ”فيروس كورونا“.

ويتعرض ديلي آلي لاتهامات متعددة بالعنصرية، بعد انتشار هذا الفيديو، وهو ما أجبر اللاعب على تقديم الاعتذار عن هذا التصرف في الساعات الماضية.

فيديو عنصري

وقالت صحيفة ”ميرور“ الإنجليزية إن نجم توتنهام وصاحب الـ37 مشاركة دولية مع المنتخب الإنجليزي، والذي يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي من ناديه اللندني، متهم بالعنصرية، بعد سخريته من رجل آسيوي على خلفية أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك أثناء وجود اللاعب بمطار هيثرو، استعدادا للسفر إلي دبي لقضاء عطلة قصيرة خلال فترة الإجازة الشتوية التي حصل عليها لاعبو السبيرز مؤخرا.

ويظهر ديلي آلي في الفيديو مرتديا قناعا يغطي وجهه قائلا: ”كورونا ما هذا؟؟؟“، بينما تظهر أصوات مجموعة من الناس يبدو من لهجتهم أنهم من الصين خلال الفيديو.

ووجه لاعب توتنهام الكاميرا بعد ذلك إلى رجل آسيوي دون أن يلحظ أن ديلي آلي يقوم بتصويره.

بعد ذلك قام اللاعب بتصوير زجاجة لأحد أنواع المطهرات وعلق عليها قائلا: ”هذا الفيروس يجب أن يكون أسرع من قبضتي“.

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ضجة حول الفيديو العنصري لديلي ألي حيث قام بتصوير رجل ذو أصول آسيوية في المطار بطريقة استهزائية على أنه مُصاب بـ ڤايروس كورونا المنتشر في الصين. pic.twitter.com/xaxYPdGJuV — شبكة توتنهام (@ArabicSpurs) February 9, 2020

غضب واعتذار

ونقلت صحيفة ”ديلي ستار“ عن أحد المصادر أنه لا يجوز أن تتحول أزمة الفيروس إلى مجال لإطلاق النكات.

وأضاف: ”الناس يموتون في جميع أنحاء العالم، هذا النوع من العنصرية يؤدي فقط إلى تأجيج النيران“.

وجاءت سقطة ديلي آلي بعد الحادث المروع الذي تعرض فيه طالب صيني في شيفيلد للاعتداء والإساءة بسبب ارتدائه قناعا للوجه.

واضطر ديلي آلي البالغ من العمر 23 عاما لتقديم اعتذار وصفه بالصادق أكد فيه أنه لم يكن في نيته الإساءة لأي شخص، قائلا: ”أنا نادم على نشر هذا الفيديو على برنامج سناب شات، لقد أزلته فورا بعد ما أدركت أنه فيديو مهين، لم أكن أنوي ذلك على الإطلاق، لكل من شعر بالإهانة أنا أعتذر على ذلك“.