ماريابا يسجل في مرماه بغرابة ليهدي برايتون التعادل أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

أحرز أدريان ماريابا مدافع واتفورد هدفا غريبا بطريق الخطأ في مرماه، ليمنح برايتون آند هوف ألبيون التعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا أن واتفورد سيحقق الفوز خارج أرضه قبل أن يرسل البديل علي رضا جهانبخش كرة عرضية حولها ماريابا، دون أي ضغط، إلى هدف بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

ومنح عبدولاي دوكوري التقدم بهدف لواتفورد، بعد تسديدة قوية في الدقيقة 19 ليحرز هدفه الثالث في ست مباريات بالدوري، وهو نفس رصيده على مدار 34 مباراة سابقة.

وأشرك برايتون نيل موباي بدلا من دان بيرن مع بداية الشوط الثاني، ثم اعتمد على المهاجم الإيراني جهانبخش الذي صنع الفارق.

واستمر واتفورد في منطقة الهبوط برصيد 24 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن برايتون صاحب المركز 15.