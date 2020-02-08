لاعب مانشستر يونايتد الجديد ممنوع من السفر لأسباب أمنية

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أن لاعبه الجديد أوديون إيغالو لن يكون ضمن بعثة الفريق إلى معسكر خارجي في ماربيلا؛ نظرا لأنه من غير المضمون السماح له بالدخول عند عودته لبريطانيا في ظل تشديد القيود على الأشخاص الذين كانوا في الصين خلال الـ 14 يومًا الماضية.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع إيغالو، البالغ من العمر 30 عاما، قبل غلق باب الانتقالات في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، معارا من شنغهاي شينهوا الصيني بعد إخفاقه في التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند.

وسجل إيغالو 16 هدفا في 35 مباراة مع نيجيريا قبل اعتزاله دوليا، عقب حصوله على الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر وسبق له اللعب مع واتفورد قبل الانتقال إلى الصين، لكنه قال إن الانضمام إلى مانشستر يونايتد حلم تحول إلى حقيقة.

ولدى إيغالو، الذي تعاقد معه مانشستر يونايتد لتعويض غياب المصاب ماركوس راشفورد، خبرة في الدوري الممتاز بعد أن سبق وأحرز 33 هدفا في 82 مباراة في صفوف واتفورد قبل الانتقال للدوري الصيني.

ويسافر مانشستر يونايتد إلى إسبانيا لخوض معسكر لعدة أيام خلال فترة التوقف الشتوية، لكن اللاعب الدولي النيجيري سيبقى في مانشستر للخضوع لبرنامج تدريبي شخصي ولياقة بدنية.

وقال بيان للنادي: ”يمكن للنادي أن يؤكد أيضًا أنه بسبب الوضع الحالي في الصين، فقد تقرر أن أوديون إيغالو الوافد الجديد لن يسافر إلى إسبانيا؛ لأنه غير مضمون دخوله بريطانيا مجددا في ظل تشديد القيود على المسافرين الذين كانوا في الصين خلال الـ 14 يوما الماضية“.

وتابع: ”يبقى أوديون في مانشستر للخضوع لبرنامج تدريبي ولياقة بدنية شخصية؛ حتى يكون مستعدًا للانضمام إلى تدريب الفريق عند عودة الفريق من إسبانيا. هذا إجراء احترازي حيث يستمر رصد الوضع“.

وقال النرويجي أولي غونار سولشاير المدير الفني للفريق: ”سيبقى أوديون في مانشستر؛ لأنه وصل من الصين في آخر 14 يومًا. بسبب الوضع في الصين، لسنا متأكدين مما إذا كان سيتم السماح له بالعودة إلى إنجلترا إذا ما غادر البلاد مرة أخرى، لذلك يبقى هنا يعمل مع مدرب شخصي في برنامج فردي وكذلك لمساعدته عائلته على الاستقرار في إنجلترا“.

ويلعب مانشستر يونايتد مع تشيلسي يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يلافي كلوب بروج البلجيكي في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس.