داني روز يحمل مورينيو مسؤولية رحيله عن توتنهام

يعتقد المدافع داني روز المعار إلى نيوكاسل يونايتد أنه لم يحصل على فرصة كافية لإثبات قدراته في ناديه الأصلي توتنهام هوتسبير، منذ وصول المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو إلى النادي اللندني.

وانضم روز إلى نيوكاسل في يناير كانون الثاني الماضي معارا حتى نهاية الموسم، بعد أن قال في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنه مستعد لقضاء آخر 18 شهرا في عقده مع توتنهام، ليغادر الفريق بعدها في صفقة انتقال حر بعد عدم حصوله على عقد جديد.

وبعد أن شارك في 11 مباراة في كل المنافسات مع توتنهام في المراحل المبكرة من الموسم تحت قيادة المدرب المقال ماوريسيو بوكيتينو، لعب روز (29 عاما) 5 مباريات بعد وصول مورينيو في نوفمبر.

وقال روز لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): ”بالتأكيد أعتقد أنني لم أمنح الفرصة الكافية مثل الآخرين في التشكيلة. كنت أريد اللعب تحت قيادته (مورينيو).. وكنت أعتقد أنني سأستمر في اللعب“.

وأضاف: ”عرفت بعد شهر من وصول مورينيو بأني لن ألعب أبدا. وكان من الصعب المشاركة في التدريب وأنا أعرف أنني لن ألعب“.

وفي الشهر الماضي، قلل مورينيو من أهمية ما تردد حول وجود خلافات مع روز بعد استبعاد المدافع من المواجهة التي انتهت بالتعادل أمام واتفورد.

وقال روز أيضا: ”لم تنجح الأمور ولكن له منّي كل الاحترام، وأحترم ما يقوم به للنادي. فقد تولى تدريب النادي بينما كان يتخلف بفارق 12 نقطة عن تشيلسي (صاحب المركز الرابع) والآن تراجع الفارق إلى 4 نقاط“.

وأشار روز مدافع منتخب إنجلترا إلى أنه حاول العودة إلى سابق تألقه ولياقته بعد خضوعه لجراحة في الركبة في 2017.

وأضاف عن ذلك: ”أود أن أعود للمستوى الذي كنت عليه قبل 3 أعوام عندما كنت أقدم أداء جيدا. وكنت أعتقد أنني سأعود لهذا المستوى لكني لم أتلق المعاملة المناسبة“.

وتابع: ”كثير من الأمور ترتبط بهذا الأمر لكني أثق في قدراتي وأعرف أن أدائي سيتحسن“.