خوفًا من ريال مدريد.. برشلونة يعتزم استعادة أداما تراوري

أشارت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إلى أن برشلونة يبدي اهتمامًا بالتعاقد مع لاعبه السابق أداما تراوري مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي خوفًا من إغراء ريال مدريد للاعب بالتعاقد معه.

ويفكر النادي الكتالوني بضم تراوري الصيف المقبل بعد تألقه تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو ليصبح أحد أخطر مهاجمي الدوري الممتاز.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة لم يهتم بضم تراوري، لكن تألقه اللافت للأنظار مؤخرًا دفع النادي للتفكير في إعادة التعاقد معه خشية انتقاله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويرتبط تراوري البالغ من العمر 24 عامًا بعقد مع ولفرهامبتون حتى صيف عام 2023، لكنه اعترف مؤخرًا، قائلًا:“إذا جاء عرض من ريال مدريد أو برشلونة، بالتأكيد سأفكر في الأمر“.

وكان برشلونة يملك حق إعادة شراء تراوري عندما غادر النادي في 2015 للانتقال إلى أستون فيلا، لكن هذا الشرط لم يعد موجودًا بانتقاله إلى ميدلسبرة بعدها بعام واحد.

ومنذ انضمامه إلى ولفرهامبتون مقابل 18 مليون جنيه إسترليني في العام 2018، تألق تراوري تحت قيادة نونو، حيث سجل 5 أهداف وصنع 10 هذا الموسم.

وجذب نونو اهتمام العديد من الأندية الأوروبية إليه شخصيًا بعد نجاحه مع ولفرهامبتون ومشاركته في الدوري الأوروبي الموسم الحالي والابتعاد بفارق ضئيل في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ومع بقاء 3 سنوات على نهاية عقد تراوري الحالي، لا يشعر ولفرهامبتون بأي ضغط وسيطالب سواء ريال مدريد أو برشلونة بمقابل مالي ضخم مقابل الاستغناء عن المهاجم قوي البنية.

ومن المرجح أن يسعى برشلونة إلى ضم مهاجمين جدد الصيف المقبل بعد إصابة عثمان ديمبلي، ولويس سواريز وغيابهما عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وقد يجد برشلونة وريال مدريد منافسة شرسة على ضم تراوري من مانشستر سيتي، وليفربول، وتوتنهام هوتسبير، بعد إشادة مدربي الأندية الثلاثة بالمهاجم.

ورغم سعادته في ولفرهامبتون إلا أن تراوري المولود في أحد المستشفيات بالقرب من برشلونة يود العودة إلى إسبانيا في يوم من الأيام خاصة أنه نشأ في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول أولها وكان يبلغ من العمر 17 عامًا.