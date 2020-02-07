ليفربول يخطط لخطف مهاجم ويغان الإنجليزي من تشيلسي ومانشستر يونايتد

تواصل إدارة نادي ليفربول الانجليزي، التجهيز مبكرًا لصفقات الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يسعى الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز إلى تدعيم الخط الأمامي للفريق بمهاجم جديد استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

مهاجم ويغان

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن جو جيلهاردت مهاجم فريق ويغان أثلتيك الإنجليزي، أشعل السباق بين الثلاثي: ليفربول، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، لمحاولة ضمه في الصيف المقبل.

ويقدم جيلهاردت مستويات رائعة هذا الموسم برفقة ويغان ضمن منافسات الشامبيونشيب الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن ليفربول يخطط لخطف اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا فقط رغم الاهتمام الذي تحظى به من العديد من الأندية الكبرى.

خطة ليفربول

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن ليفربول ينوي التعاقد مع غيلهارت قبل أن يتم عامه الـ 18، وقبل أن يرتبط لاعب منتخب إنجلترا للشباب بعقد طويل الأمد مع ويغان.

وعلى الجانب الآخر يبدو أن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أحد أبرز المهتمين بضم غيلهارت.

ويلعب لامبارد دورًا واضحًا في اكتشف المواهب صغيرة السن مع البلوز، وهو ما يظهر من خلال ثلاثي الفريق اللندني: تامي أبراهام، وماسون ماونت، وفيكايو توموري.

وعلى الرغم من أن معظم مشاركات غيلهارت بالموسم الحالي مع ويغان كانت كبديل وليس كلاعب أساس، إلا أن ذلك لم يمنعه من جذب الأندية الثلاثة لمحاولة ضمه في الصيف المقبل.