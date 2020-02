يورغن كلوب يحطم رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

نال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير/كانون الثاني الماضي ليحصد هذه الجائزة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وقال حساب ليفربول على موقع ”تويتر“ إن كلوب حصد الجائزة من قبل عن أشهر أغسطس سبتمبر ونوفمبر وديسمبر ويناير ليصبح أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة 5 مرات في موسم واحد.

وافتتح ليفربول العام الجديد بـ5 انتصارات متتالية ليحتفظ بصدارة البريميرليغ حيث قاد الفريق للفوز على شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندررز وويستهام يونايتد.

وشهدت هذه المباريات تسجيل ليفربول 9 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات بينها.

Jürgen Klopp has been named as the @premierleague‘s Manager of the Month for January – setting a new record for most wins (5) in a single season! ???????????? pic.twitter.com/orzj152nMo

— Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020