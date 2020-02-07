يورغن كلوب يحطم رقما قياسيا بفوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

نال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر يناير/كانون الثاني الماضي ليحصد هذه الجائزة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وقال حساب ليفربول على موقع ”تويتر“ إن كلوب حصد الجائزة من قبل عن أشهر أغسطس سبتمبر ونوفمبر وديسمبر ويناير ليصبح أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة 5 مرات في موسم واحد.

وافتتح ليفربول العام الجديد بـ5 انتصارات متتالية ليحتفظ بصدارة البريميرليغ حيث قاد الفريق للفوز على شيفيلد يونايتد وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندررز وويستهام يونايتد.

وشهدت هذه المباريات تسجيل ليفربول 9 أهداف وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات بينها.

???? BOSS ???? Jürgen Klopp has been named as the @premierleague‘s Manager of the Month for January – setting a new record for most wins (5) in a single season! ???????????? pic.twitter.com/orzj152nMo — Liverpool FC (@LFC) February 7, 2020

وتفوق كلوب على منافسيه بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) ورالف هانزنهوتل (ساوثهامبتون) ونيغل بيرسون (واتفورد) للفوز بالجائزة للمرة الثامنة خلال قيادة ليفربول.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو لقبه الأول في الدوري في 30 عاما إذ انتصر الفريق في 24 من 25 مباراة حتى الآن ويتقدم بفارق 22 نقطة على مانشستر سيتي حامل اللقب وهو أكبر فارق من النقاط لفريق الصدارة عند هذه الفترة من الموسم في تاريخ البطولة.

ونال ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما حصد لقب كأس العالم للأندية هذا الموسم بينما تأهل لنهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي وخسر من ريال مدريد.

5️⃣ wins in January to continue Liverpool’s unbeaten run ???? Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

ونال المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب مانشستر سيتي جائزة لاعب شهر يناير، بعدما سجل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات.

واحتفى حساب البريميرليغ بالنجم الأرجنتيني الذي حصد نفس الجائزة 6 مرات من قبل، ليقطع بالجائزة السابعة هيمنة لاعبي ليفربول عليها خلال آخر شهرين.