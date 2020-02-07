مالك ويستهام يحذر من التساهل مع تهديدات الجماهير

قدّم ديفيد جولد المالك الشريك لويستهام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، دعمه إلى إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمنافسه المحلي مانشستر يونايتد، وقال إن التهديدات والعنف ضد مسؤولي الأندية ”لا يمكن التسامح فيه“.

وتحقق الشرطة في واقعة الهجوم على منزل وودوارد، الشهر الماضي، بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من المقنعين تهدد وتلقي بالألعاب النارية نحو بوابة مقر إقامته.

وأبلغ جولد وسائل إعلام بريطانية: ”أعلم بالضبط ما تعرض له إد. تعرضت لذلك 4 أو 5 مرات“.

واضطر جولد وشريكه ديفيد سوليفان لترك مدرجات ويستهام بعد مشاهد الفوضى خلال هزيمة الفريق أمام بيرنلي في الدوري باستاد لندن في 2018.

وأضاف: ”يجب على رابطة الدوري التعامل كوحدة واحدة لحماية من هم مثل إد ومعاقبة المتورطين. لا يمكن التسامح مع ذلك“.

وأضاف: ”مانشستر يونايتد فريق كبير وإد وودوارد مسؤول كبير في كرة القدم. لا يمكن أن يشعر بالقلق حيال زوجته وأبنائه“.

ويقبع ويستهام، الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب، بعد غد الأحد، في المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط، وتلقي الجماهير باللوم على مالكي النادي.

وقال جولد: ”القصة أننا كاذبون وأخذنا كل المال. هذا خطأ… لم أحصل على راتب أو أي شيء من ويستهام في 10 سنوات“.

وتابع: ”في شبابي الفريق كان في الدرجة الثانية. الآن نحن في الدوري الممتاز. حسنا نواجه بعض المشاكل لكن في المجمل نتقدم للأمام“.