صحيفة: مانشستر يونايتد يتراجع عن مطالبه المالية لبيع بول بوغبا

ذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعدة لبيع نجم الوسط، الدولي الفرنسي بول بوغبا، ومستعدة لتقليص مطالبها المالية لرحيل اللاعب الصيف المقبل.

وكان النجم الفرنسي محط اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس الصيف الماضي لكن إدارة النادي الإنجليزي طالبت بمبلغ 180 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه وهو المبلغ الذي رفض الفريقان الإيطالي والإسباني دفعه.

واستمر بوغبا مع مانشستر يونايتد لكنه يعاني من إصابات جعلت مشاركاته قليلة الموسم الحالي، وهو ما أدى لتغيير كبير في موقف الإدارة من بقائه لأنه لم يقدم الفائدة للفريق.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا بإمكانية رحيله الصيف المقبل وأخبرته بالمقابل المالي المطلوب وهو 150 مليون جنيه إسترليني وهو ما يعني أنها قلصت مطالبها بـ30 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لرايولا أن هاجم إدارة مانشستر يونايتد بشأن موكله مؤكدا أن بوغبا لا يستحق اللعب في فريق لا ينافس على القمة والألقاب وطالب برحيله.

ودفع مانشستر يونايتد مبلغ 89 مليون جنيه إسترليني لضم بوغبا من يوفنتوس صيف 2016 لكنه لم يعط للفريق القوة الإضافية المطلوبة.

ولم يشارك النجم الفرنسي سوى في 8 مباريات الموسم الحالي، وغاب بسبب إصابة في الكاحل وعاد لفترة قصيرة قبل أن يغيب مجددا بسبب نكسة في الإصابة.

ويعتقد مانشستر يونايتد أن بوغبا، الفائز بكأس العالم 2008 مع منتخب بلاده في روسيا، لن يكون ضمن مشروع الفريق المستقبلي والذي يرغب المدرب الحالي النرويجي أولي جونار سولشاير في تكوينه.

ويأمل المدرب النرويجي في تكوين فريق شاب وسيسعى للتعاقد مع عدة لاعبين شباب الصيف المقبل لبناء الفريق مجددا وإعادته لمنافسة الكبار.

ولا يزال يوفنتوس مهتما بالتعاقد مع بوغبا، البالغ من العمر 26 عاما، ويرغب في إعادته لتورينو وذكرت تقارير إعلامية إيطالية مؤخرا أنه مستعد للتفاوض مع مانشستر يونايتد لشراء اللاعب.

ويملك يوفنتوس علاقة جيدة مع مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا عكس ريال مدريد الذي لا يتعامل بشكل كبير مع الوكيل الشهير.