مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام.. الإصابة تحرم السيتيزن من رحيم سترلينغ

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بموقعه على الإنترنت، الخميس، غياب المهاجم رحيم سترلينغ عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري المحلي الأحد؛ بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج الدولي الإنجليزي مصابا من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-0 يوم الأحد الماضي، وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما تراجع وست هام يونايتد لمراكز الهبوط.