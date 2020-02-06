نادٍ إنجليزي يوقف مشجعا مدى الحياة بسبب إساءة عنصرية

قال بورنموث اليوم الخميس إنه عاقب مشجعا للفريق في 17 من عمره بالإيقاف مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن محكمة قضت بحرمان المشجع، الذي لم يكشف عن اسمه، من حضور مباريات لـ3 سنوات إضافة إلى تغريمه 55 جنيها إسترلينيا (71.10 دولار) و21 جنيها في صورة رسوم أخرى.

وقال النادي في بيان: ”يرحب بورنموث بقرار المحكمة فرض حظر لـ3 سنوات على هذا المشجع الذي كان من بين الجماهير الزائرة عقب واقعة مباراة توتنهام في نوفمبر الماضي“.

وأضاف ”نرفض اعتباره من مشجعي بورنموث ولذا سنحرمه من دخول النادي وحضور مباريات الفريق مدى الحياة“.

في سياق متصل، قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن الأندية وافقت على فرض حظر شامل على أي مشجع عاقبه ناديه بسبب إساءة عنصرية أو سوء تصرف.

وعقدت الأندية اجتماعا لحملة الأسهم اتفقت خلاله على تبني موقف موحد من المشجعين الذين يسيئون التصرف، وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: ”عقب الأحداث الأخيرة اتفقت جميع الأندية 20 على فرض حظر شامل على أي مشجع يعاقبه ناديه بالإيقاف بسبب تصرفات مسيئة أو عنصرية أو تنطوي على عنف“.

وأضافت ”لن تتسامح رابطة الدوري الممتاز أو أنديتها مع أي سلوك أو تصرف غير مقبول تجاه اللاعبين أو المشجعين أو العاملين في الأندية أو الحكام“.