سجل في أول ظهور أساسي مع رينجرز.. ماذا قال جيرارد عن نجل الأسطورة هاجي؟

تألق إيانيس هاجي، وهو ابن نجم رومانيا المعتزل جورجي هاجي، في ظهوره الأول ضمن تشكيلة البداية في ناديه الجديد جلاسجو رينجرز عندما أحرز له هدف الفوز على هايبرنيان 2-1 في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية.

وجاء الهدف بمثابة هدية عيد ميلاد مناسبة للاب جورجي الذي أكمل عامه الـ 55.

وبسبب الهدف الذي أحرزه اللاعب الروماني الشاب (21 عاما) في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء حافظ رينجرز، الذي له مباراة مؤجلة، على فارق النقاط السبع الذي يفصله عن المتصدر سيلتيك.

ويعتبر جورجي هاجي من أبرز لاعبي جيله بعد أن خاض أكثر من 120 مباراة دولية مع منتخب بلاده كما إنه لعب لريال مدريد وبرشلونة خلال مسيرته المتميزة على مستوى الأندية.

وكال ستيفن جيرارد مدرب رينجرز المديح للاعبه الجديد المعار من جنك البلجيكي في أخر يوم من فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قائلا ”أداؤه في الشوط الثاني يستحق الفوز بالمباراة.“

وأضاف جيرارد ”إيانيس موهبة كبيرة جدا.. في الشوط الأول بدأ يتكيف مع اللعب في أسكتلندا ويتعرف على اللاعبين.. في الشوط الثاني كان أداؤه أكثر قوة.“

