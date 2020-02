لماذا كان كريستيان إريكسن يشعر بأنه مثل ”الفتى السيئ“ في توتنهام؟

قال كريستيان إريكسن إنه يعتقد أن إعلان رغبته بوضوح في الرحيل بعد نهاية عقده مع توتنهام هوتسبير جعله يبدو مثل ”الفتى السيئ“ في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الدنماركي إريكسن البالغ عمره 27 عاما، والذي انضم لتوتنهام في 2013 قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان الشهر الماضي، قد أعلن بعد هزيمة ناديه في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول أنه يبحث عن تجربة جديدة.

وقال إريكسن لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“: ”إذا كنت ترتبط بعقد لفترة قصيرة فإنك ستكون الفتى السيئ“.

”كنت أمينا جدا.. ولم أكن أرغب في إخفاء رغبتي كما يفعل الكثير من اللاعبين. كل شخص مختلف.. أردت الإعلان بصراحة“.

وأضاف: ”تعرضت للوم من الكثير من العاملين باعتباري الفتى السيئ. قرأت أني كنت الشخص المشاغب في غرفة اللاعبين“.

"Any player would think about leaving. I was just the guy who said it publicly."

Christian Eriksen says he was "the black sheep" at Spurs.

