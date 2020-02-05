كوكو مدرب ديربي كاونتي: واين روني سيستمتع بمواجهة مانشستر يونايتد

قال فيليب كوكو، مدرب ديربي كاونتي، إن القائد واين روني سيستمتع بمواجهة ”استثنائية“ أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل.

وأحرز المهاجم البالغ من العمر 34 عاما هدفا من ركلة جزاء في فوز ديربي 4-2 على نورثامبتون تاون المنافس في الدرجة الرابعة في مباراة إعادة بالدور الرابع ليضرب موعدا مع يونايتد حيث أمضى روني 13 عاما مليئة بالألقاب وتركه وهو يتصدر قائمة هدافيه عبر العصور.

وستكون هذه أول مرة يواجه فيها روني ناديه القديم منذ أن لعب ضده مع إيفرتون في 2018 قبل أن يلعب لمدة عام مع دي.سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

Wayne Rooney back scoring in the #EmiratesFACup ???? pic.twitter.com/MfmmGj9Mmw — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2020

وأبلغ كوكو الصحفيين: ”جاء إلينا من الولايات المتحدة، والآن يواجه ناديه القديم حيث أمضى مسيرة رائعة.. إنه شيء استثنائي.. أنا واثق أنه سيستمتع به“.

وأصبح روني لاعبا مهما في صفوف ديربي المنافس في الدرجة الثانية منذ مشاركته في مباراته الأولى الشهر الماضي، وهز الشباك في مبارياته الثلاث الأولى.

وقال المدرب الهولندي: ”ستكون مباراة جميلة ليس فقط بالنسبة لواين، لكن لكل من في النادي.

”ربما يتوقع الجميع أن يكونوا في مكان أفضل في جدول الدوري، لكن هذا لا يعني أنهم يقدمون كرة قدم سيئة. إنه فريق قوي للغاية لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لنصنع أجواء رائعة ونقدم مباراة قوية“.