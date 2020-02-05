صعد نادي ليفربول، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على فريق شروزبري بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين في ملعب آنفيلد، في مباراة الإعادة من دور الـ 32.

وفاز الريدز في لقاء، يوم الثلاثاء، عن طريق النيران الصديقة حيث سجل رو شون ويليامز هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 75.

وفيما يلي قرعة الدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد مباريات الإعادة في الدور الرابع، يوم الثلاثاء:

شيفيلد ونزداي مع مانشستر سيتي

ريدينغ مع شيفيلد يونايتد

تشيلسي مع ليفربول

وست بروميتش ألبيون مع نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي مع برمنغهام سيتي

ديربي كاونتي مع مانشستر يونايتد

ساوثامبتون‭/‬توتنهام هوتسبير مع نوريتش سيتي

بورتسموث مع آرسنال