لماذا رد ميسي بغضب على تصريحات أبيدال؟ ‎

انتقد ليونيل ميسي نجم برشلونة المدير الرياضي إيريك أبيدال اليوم الثلاثاء بسبب تصريحات قال فيها إن الكثير من لاعبي الفريق كانوا لا يقدمون أفضل ما لديهم مع المدرب السابق إرنستو بالبيردي.

وأقال برشلونة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير/ كانون الثاني ليتولى كيكي سيتين المسؤولية بدلا منه.

وشرح أبيدال، زميل ميسي السابق في الفريق، سبب إقالة فالفيردي رغم تصدر الفريق للدوري وذلك في مقابلة مع صحيفة دياريو سبورت الإسبانية، وقال: ”لم يكن الكثير من اللاعبين يشعرون بالرضا أو يقدمون أفضل ما لديهم كما كانت هناك مشكلة في التواصل.

وتابع ”العلاقة بين المدرب واللاعبين كانت طيبة إجمالا لكن بصفتي أحد اللاعبين السابقين في الفريق كنت أشعر بوجود شيء ما. أبلغت مسؤولي النادي بما أشعر به وتوصلنا إلى قرار (بشأن بالبيردي)“ ورد ميسي على أبيدال عبر انستجرام بوضع دائرة حول تصريحات المدير الرياضي لبرشلونة.

وكتب ميسي ردًا على أبيدال: ”مع احترامي للجميع، أنا لا أحب القيام بمثل هذه الأشياء لكني أعتقد انه يتعين على الناس التحلي بالمسؤولية بشأن القرارات التي يتخذونها، اللاعبون مسؤولون عما يحدث في أرض الملعب ونحن أول من يعترف بالتقصير إذا لم تسر الأمور بشكل جيد. يتعين على مسؤولي القطاع الرياضي تحمل المسؤولية أيضا وقبل كل شيء القرارات التي يتخذونها، وأخيرا حين تتحدث عن لاعبين يتعين أن تكشف عن أسماء لأنه إذا لم تفعل فإنك تسيء للجميع وتثير جدلا بشأن أشياء غير صحيحة“.

وأشارت شبكة (ESPN) إلى أن ميسي يشعر بأنه تم إلقاء اللوم عليه بشكل غير صحيح بسبب إقالة فالفيردي.

وأكدت الشبكة أن ميسي يرى تصريحات أبيدال أنها ستشجع المزيد من الأشخاص على استنتاجات خاطئة.

وتابعت: ”ميسي أشعل النار بكل برشلونة، سئِم من أن يتحمل ويتم توجيه أصابع اللوم له ولزملائه.

ولعب أبيدال وميسي معا في برشلونة بين 2007 و2013 وعاد المدافع الفرنسي إلى النادي بعد الاعتزال ليصبح مديرا رياضيا في يونيو حزيران 2018.

وفي المقابلة مع دياريو سبورت قال أبيدال أيضا إنه يعتقد أن ميسي سعيد في النادي ويتم التفاوض حاليا على عقد جديد للنجم الأرجنتيني.