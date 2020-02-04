رياض محرز ينفصل عن زوجته ويرتبط بصديقة أغويرو السابقة

انفصل النجم الجزائري رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي عن زوجته ريتا جوهال وبدأ في مواعدة ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

وبدأ محرز البالغ عمره 28 عاما مواعدة تايلور وارد البالغ عمرها 22 عاما وابنه نجمة تلفزيون الواقع البالغ عمرها 46 عاما.

وظهر محرز الذي انفصل عن زوجته هندية الأصل والبريطانية الجنسية ريتا جوهال، مع تايلور في عشاء فخم مع 15 من أصدقائها الأسبوع الماضي.

وظهر محرز وتايلور أثناء مغادرة منطقة كبار الشخصيات في ملهى ليلي في مانشستر ليلة رأس السنة، وأخبر العائلة والأصدقاء بعلاقتهما.

وقال مصدر مقرب من محرز لصحيفة ”صن“ البريطانية إن علاقة قائد الجزائر وتايلور تتقدم سريعا وبدأت كأصدقاء والتقى سويا بصحبة العديد من الأصدقاء في لقاءات جماعية قليلة.

وأضاف المصدر ”تايلور رفضت بدء علاقة عاطفية مع محرز قبل أن ينهي زواجه بشكل رسمي“.

وسبق لتايلور الارتباط بزميل محرز في مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو، وكذلك بنجم إيفرتون ماسون هولغيت.

وظهرت في ديربي مانشستر الأخير في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضي لمساندة محرز عندما ضمن سيتي التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ووالد تايلور هو آشلي يبلغ عمره 49 عاما وسبق له ممارسة كرة القدم باحتراف قبل الاعتزال عام 2005.

وتزوج محرز المولود في فرنسا من ريتا البالغ عمرها 25 عاما لمدة ست سنوات وقد ظهرت في أكثر من مناسبة مع الملاكم البريطاني الشهير أنطوني غوشوا في أحد الملاهي الليلية وقد تردد أن علاقتها بغوشوا سببا في انفصالها عن محرز.

وظهرت في الصيف الماضي مع ملاكم آخر، هو الأمريكي ديونتاي وايلدر.