مورينيو يسخر من كلوب.. تعرف على القصة

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وأعلن كلوب عدم مشاركة لاعبيه الأساسيين والاحتياطيين في مباراة ليفربول وشروزبيري في إياب دور الـ16 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، المقررة إقامتها اليوم الثلاثاء، بعد تعادل الفريقين 2-2 في لقاء الذهاب، حيث سيخوض الريدز اللقاء بلاعبي فريق تحت 23 عاما، بقيادة مدرب فريق الشباب نيك كريتشلي.

واحتج كلوب على نظام البطولة، وقال إنه يصيب اللاعبين بالإجهاد الشديد نتيجة تعاقب المباريات، وهو ما جعل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يصدر بيانا رسميا للرد على كلوب، مؤكدا أن نظام البطولة معروف للجميع من قبل بداية الموسم، ولا يوجد أي منطق للانتقاد حاليا.

وقال مورينيو، قبل مباراة توتنهام وساوثهامبتون، في إياب دور الـ16 لبطولة كأس إنجلترا، المقرر لها غدا الأربعاء: ”يورغن كلوب هو يورغن كلوب، إنه يفعل ما يريد“.

وأضاف بقوله: ”كلوب يفعل ما يريد، وما تريده إدارة ليفربول.. كلوب يفعل ما تسمح به اللوائح، وما لا تسمح به أيضا“.

وتابع مورينيو قائلا، ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه أن يقلد كلوب، ويدفع بلاعبين شباب في مباريات الكأس: ”من ناحيتي فإن الأفضل أن أخوض المباراة غدا بدلا من أن أمنح اللاعبين راحة سلبية“، في هجوم غير مباشر على كلوب، الذي منح لاعبيه راحة طويلة بدلا من خوض مباراة الكأس.

وأضاف ”سبيشيال وان“ بقوله: ”إذا منحتهم راحة سلبية إن هذا يعني أننا خرجنا من البطولة بعد مباراة الذهاب، وبالتالي فإنه من الأفضل خوض مباراة الإعادة بدلا من تركهم يقضون عطلة خارج النادي، هذا أفضل للاعبين، وللجماهير التي تنتظر منهم المزيد من الجهد على أرض الملعب“.

ومضى يقول: ”نحن حاليا في المنافسة، وسوف نستمر في القتال“.