جيرارد يطالب ليفربول بالتعاقد مع ماكينة الأهداف الكولومبية ألفريدو موريلوس

قال الكولومبي الدولي ألفريدو موريلوس، إن أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق، ومدرب نادي غلاسغو رينجرز الإسكتلندي حالياً، رشّحه للانتقال إلى صفوف الريدز.

وأشار موريلوس هداف رينجرز، والبالغ من العمر 23 عاماً، إن جيرارد أبلغ مسؤولي ليفربول بضرورة التعاقد معه في الموسم المقبل، في ظل العروض المغرية التي يتلقاها من العديد من الأندية الإنجليزية، وعلى رأسها ليستر سيتي، أستون فيلا، وكريستال بالاس.

وتابع موريلوس بقوله، في مقابلة مع النسخة الكولومبية لصحيفة ”آس“ الإسبانية: ”مسؤولو ليفربول يعلمون أن جيرارد رشحني للانتقال إلى أنفيلد، بطبيعة الحال فإن جيرارد يملك أصدقاء وعلاقات واسعة النطاق في ناديه السابق، وهناك مدربون تابعون لنادي ليفربول حضروا بالفعل لمتابعتي خلال بعض المباريات مع فريقي الحالي غلاسغو رينجرز، إضافة إلى مسؤولي أندية أخرى من البريمييرليغ“.

وأضاف قائلاً، في المقابلة التي نشرتها ”آس“ اليوم الثلاثاء: ”أريد أن أحقق بطولات رفقة رينجرز، ولكني لن أتردد في الرحيل إذا أتيحت لي الفرصة كي أنتقل إلى ناد أكبر“.

ويملك موريلوس، 23 عاماً، سجلاً تهديفياً رائعاً مع رينجرز هذا الموسم، حيث لعب 37 مباراة، أحرز خلالها 28 هدفاً، وصنع 9 أخرى.

وانتقل موريلوس إلى رينجرز من هلسنكي الفنلندي في صيف 2017 مقابل مليون و200 ألف يورو، ويمتد عقد موريلوس رفقة فريقه الأسكتلندي حتى صيف 2023، وتبلغ القيمة التسويقية للكولومبي موريلوس ما يقرب من 7.5 مليون يورو.

وارتبط نادي ليفربول بالرغبة في ضم الألماني تيمو فيرنر من نادي لايبزيغ، مقابل 60 مليون يورو، إلا أن ترشيح جيرارد لمهاجمه موريلوس يمكن أن يحوّل دفة مسؤولي الريدز نحو المهاجم الكولومبي.