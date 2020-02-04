أومتيتي يزيد معاناة برشلونة قبل مباراة أتليتك بيلباو

زادت معاناة برشلونة عقب إصابة عثمان ديمبلي التي قد تبعده عن الفريق لنهاية الموسم، لكنها تضاعفت بعد إمكانية غياب صمويل أومتيتي عن مواجهة أتليتك بيلباو في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا يوم الخميس؛ بسبب ضرورة ذهابه للمحكمة بنفسه للنظر في قضية مرفوعة ضده.

ووفقا لمحطة ”TV3″، فإن أومتيتي قد يغيب عن مباراة ”سان ماميس“؛ لأن الدولي الفرنسي سيحضر للمحكمة بنفسه نظرا للقضية التي رفعها مالك عقار كان يستأجره أومتيتي وتسبب في أضرار به قبل رحيله.

ويقول المالك إن أومتيتي تسبب في أضرار بالعقار بلغت 183000 يورو طالبه بها لإصلاحها، حيث يقول المالك إن الدولي الفرنسي ترك حمام السباحة والباركيه في حالة سيئة بالإضافة لكسر بعض الصنابير.

وتعرض ديمبلي مهاجم منتخب فرنسا لانتكاسة مع عودته من إصابة طويلة بعد أن كشف حامل لقب الليغا عن أن الفحوص أكدت إصابة اللاعب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليمنى.

ولم يلعب ديمبلي (22 عاما) منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن خرج من الملعب باكيا في الشوط الأول من انتصار برشلونة 3-1 على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وكان ديمبلي في طريقه للعودة من تلك الإصابة قبل أن تتفاقم في وقت سابق هذا الأسبوع خلال التدريب، وسيخضع اللاعب على الأرجح لجراحة بسبب خطورة الإصابة.

وأوقعت قرعة دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا التي سحبت يوم الجمعة الماضي برشلونة في مواجهة صعبة خارج أرضه أمام أتليتك بيلباو.

وستقام مباريات دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا ما بين الرابع والسادس من فبراير/ شباط الحالي من دور واحد، في حين سيقام الدور قبل النهائي من لقاءين للذهاب والإياب.

وخسر برشلونة بهدف نظيف في آخر ظهور له في ملعب بيلباو سان ماميس في أغسطس/ آب الماضي، وتعادل بدون أهداف مع الفريق المنتمي لإقليم الباسك في فبراير/ شباط الماضي.

لكن برشلونة يملك سجلا مشرفا في مواجهة بيلباو على مستوى كأس الملك، فقد سبق وفاز عليه في المباراة النهائية في أعوام 2009 و2012 و2015.