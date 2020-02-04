في غياب محمد صلاح والأساسيين.. تعرف على تشكيل ليفربول ضد شروزبيري

يخوض نادي ليفربول مساء اليوم الثلاثاء مباراة الإعادة في دور الـ 32 لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمام فريق شروزبيري المنتمي إلى دوري الدرجة الثالثة، وذلك على ملعب انفيلد.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2، بعد أن حول شروزبيري تأخره بهدفين إلى تعادل، ليجبر ليفربول على خوض جولة الإعادة.

وقرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول منح لاعبيه الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح راحة من هذه المباراة، وسوف يخوض الريدز اللقاء بتشكيل من اللاعبين الشباب تحت قيادة نيك كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاما.

وشهدت الأجواء قبل المباراة معركة كلامية بين كلوب والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث احتج الألماني على نظام البطولة نظرا للإجهاد الشديد الذي يعاني منه اللاعبون، ورد مسئولو الاتحاد ببيان رسمي، أكدوا فيه أنه لا سبيل للاعتراض على نظام البطولة المحدد سلفا، ولا يمثل أي مفاجأة للمدربين.

وسوف يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي بحسب تقارير إنجليزية.

حراسة المرمى الألماني كيلر 21 عاما.

الدفاع: نيكو ويليامز، فان دين بيرغ، هويفر 18 عاما، ومعهم آدم لويس 20 عاما.

الوسط: كلاركسون، كين 18 عاما، هارفي اليوت 16 عاما، تشريفيلا 22 عاما.

الهجوم: كيرتز جونز 19 عاما، جو هاردي 21 عاما.