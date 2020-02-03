رغم تدخله العنيف.. ديلي آلي لا يحمل ضغينة تجاه رحيم سترلينغ

أكد ديلي آلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير، أنه لا يحمل ضغينة تجاه رحيم سترلينغ بعد تدخل عنيف من مهاجم مانشستر سيتي ضده، خلال فوز توتنهام 2/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وأثناء محاولة سترلينغ انتزاع الكرة دهس كاحل آلي، لكن نظام حكم الفيديو المساعد لم يجد أن التدخل يستدعي طرد اللاعب؛ مما أغضب مدرب توتنهام جوزيه مورينيو.

وغادر آلي الملعب في الدقيقة 70 ولم يوضح توتنهام، الذي يواجه ساوثهامبتون في مباراة إعادة بالدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد غد الأربعاء، تفاصيل بشأن الإصابة.

وأبلغ آلي الصحفيين: ”تحدثنا بين الشوطين. صداقتنا قوية. أعرف رحيم جيدا ولا يقصد إيذاء أحد“.

وأضاف: ”لا توجد مشاعر سلبية. إنه لاعب رائع وتجاوزنا الأمر“.

وكانت الحالة شبيهة بتدخل بيير-إيمريك أوباميانغ ضد ماكس ماير لاعب كريستال بالاس الشهر الماضي، وبعد مراجعة الفيديو حصل مهاجم آرسنال على بطاقة حمراء وعوقب بالإيقاف 3 مباريات.

وأضاف آلي: ”لست واثقا إن كانت تستحق بطاقة حمراء. القرار يرجع للحكم وحكم الفيديو ولم يقرروا طرده“.

وبهذا الفوز صعد توتنهام للمركز الخامس بفارق 4 نقاط خلف تشيلسي رابع الترتيب.