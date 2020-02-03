نادي ليفربول يغرد خارج السرب.. وصراع الهروب من الهبوط يحتدم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مع دخول المسابقة ثلثها الأخير، زاد الصراع على الهروب من شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سخونة، وانعكست أجواء القلق على المدربين واللاعبين والجمهور وملاك الأندية.

وبعد تعادله دون أهداف مع نيوكاسل يونايتد، أصبح نوريتش سيتي في ذيل الترتيب بفارق 5 نقاط، بينما يتأرجح مصير الفرق التي تسبقه في القائمة.

وبعد أن مضت سجالا بين الطرفين، انتهت مباراة ويستهام يونايتد أمام برايتون آند هوف ألبيون بالتعادل 3/3، يوم السبت، ليحتل برايتون المركز الخامس عشر ويحتل ويستهام المركز الثامن عشر.

وأهدر واتفورد تقدمه وخسر 2/3 أمام إيفرتون، ليتراجع للمركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وبعد تراجعه طوال أسبوعين، حقق بورنموث الفوز الثاني على التوالي عندما هزم أستون فيلا رغم أنه لعب بـ10 لاعبين طوال نصف المباراة تقريبا.

والآن تفصل 3 نقاط فقط بين واتفورد في المركز التاسع عشر (23 نقطة)، وبرايتون في المركز الخامس عشر (26 نقطة)، في حين لا تزال فرق تبدو في موقع آمن، مثل كريستال بالاس (30 نقطة)، وساوثهامبتون (31 نقطة)، ونيوكاسل يونايتد (31 نقطة)، وبيرنلي (31 نقطة)، غير مرتاحة بشكل كامل بشأن مصيرها.

ليفربول الذي لا يقهر

وبدا ليفربول فريقا لا يقهر هذا الموسم حتى عندما لا يقدم أفضل ما لديه.

فهو يحقق الفوز تلو الفوز ويغرد وحيدا في مقدمة السرب وبفارق هائل عن بقية المنافسين.

ورغم صمود ساوثهامبتون في مواجهة فريق المدرب يورغن كلوب إلا أنه خسر 0/4 يوم السبت بفضل ثنائية من محمد صلاح قبل النهاية.

ويتفوق ليفربول حاليا بفارق 22 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب، وبات على أعتاب أول لقب منذ 30 عاما بعد أن سجل عددا من الأرقام القياسية، من بينها معادلة الرقم القياسي لنوتنغهام فورست بعدم الهزيمة في 42 مباراة متتالية في الدرجة الأعلى والصامد منذ موسم 1977/1978.

لوريس يعود لتشكيلة توتنهام الأساسية

وعندما أصيب حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس، في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتقد بعض مشجعي فريقه توتنهام هوتسبير أن غيابه لن يؤثر كثيرا على أداء النادي اللندني؛ نظرا لتذبذب أداء الحارس الفرنسي الدولي.

ولم يتردد المدرب جوزيه مورينيو في إعادة الحارس إلى التشكيلة بعد تعافيه، وفي المباراتين اللتين شارك فيهما وفاز فيهما الفريق بدا الحارس وكأنه عاد لسابق لياقته وتألقه.

وقدم لوريس أداء متميزا في فوز توتنهام 2/0 على مانشستر سيتي، أمس الأحد، وأنقذ الكثير من الكرات الخطيرة من سيرجيو أغويرو، وأنقذ ركلة جزاء نفذها إلكاي غوندوغان.

ويشكل هذا التألق طمأنة لتوتنهام في سعيه للحصول على مركز بين الأربعة الأوائل ولمنتخب فرنسا قبل بطولة أوروبا 2020.