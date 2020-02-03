أرتيتا مدرب آرسنال: علينا تحسين نوعية أدائنا.. ما نزال بعيدين عن تحقيق ما أريده

قال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه لم يطبق بعد أسلوبه الهجومي في النادي اللندني لكنه يأمل أن يساعد معسكر الفريق التدريبي في دبي في شحن طاقات اللاعبين ومساعدتهم على استيعاب أفكاره.

وتعادل آرسنال مع بيرنلي دون أهداف، أمس الأحد، وهو رابع تعادل على التوالي لفريق أرتيتا في الدوري الإنجليزي.

وبهذا يكون أرتيتا حقق فوزا وحيدا في أول سبع مباريات خاضها مع الفريق منذ توليه المهمة خلفا لأوناي إيمري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأحرز لاعبو الفريق ثمانية أهداف فقط خلال هذه المباريات.

ونقلت شبكة ”سكاي سبورتس“ الرياضية عن أرتيتا قوله: ”علينا تحسين نوعية أدائنا. ما نزال بعيدين عن تحقيق ما أريده وتعزيز الأسلوب الهجومي وتقديم أداء يربك الخصوم. لكن هكذا تسير الأمور“.

وأضاف المدرب الإسباني: ”خلال الأسبوعين المقبلين ستكون أمامنا فرصة أكبر للتدريب وسنستغلها. نحتاج لعودة بعض اللاعبين من الإصابة وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتحسين أداء الفريق“.

ويحتل آرسنال المركز العاشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين برصيد 31 نقطة من 25 مباراة وسيعود لمباريات الدوري في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الـ 16 من فبراير/ شباط الجاري.

ونقل موقع آرسنال الرسمي على الإنترنت عن المدرب أرتيتا قوله: ”السفر إلى مكان بعيد أمر جيد.. لقد تعرض اللاعبون للكثير من المعاناة“.

وأردف أرتيتا: ”آخر شهرين أو ثلاثة كانت صعبة على اللاعبين ولذا فأنا أريد أن أمنحهم راحة لبضعة أيام. بعد ذلك سنذهب إلى دبي حيث نبدأ العمل والتركيز على مواجهة نيوكاسل“.